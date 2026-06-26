

イオンシネマ岡山で行われたパブリックビューイング 26日

サッカー・FIFAワールドカップ2026、日本代表は26日朝、スウェーデンと対戦しました。平日朝のキックオフ、皆さんはリアルタイムで見られましたか？

決勝トーナメント進出を懸けた日本代表の3試合目。キックオフは午前8時。パブリックビューイングが行われた岡山市の映画館には……

（関東から［30代］）

「（午後は）仕事。学会に来ているのでその前にみんなで一緒に応援してから行こうと。（Q.スーツ姿ですが）正装なんでスーツを着てばっちり応援します！」

（高校1年生）

「高校1年です！（Q.学校は？）きょうはないですね。奇跡的に休みですね。神でした」

会場を訪れたのは、80人以上。休みを取った人もいれば、これから仕事や学校という人などさまざま。

それでも日本のゴールに沸くのは変わりません。

その後、同点に追いつかれた日本は後半終了間際のピンチをしのぎ、史上初めて無敗でグループステージを通過しました。

次の試合、決勝トーナメント1回戦は日本時間の30日午前2時に行われます。次は深夜の観戦となりますが、日本一丸でサッカー王国、ブラジルとの一戦に挑みます。

（会社員［20代］は―）

「みんなが応援しているので一体感が生まれてすごい良かった」

「全然前までは興味なかったんですけど、気持ちも熱くなれて自分も頑張ろうと思えるのですごい勇気をもらってます。起きて見ようと思います！」