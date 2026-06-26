◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出を決めた。ＭＦ中村敬斗は試合中にソックスについて主審から注意を受けると、後半は履き替えを指示され、一時ピッチから離れた。中村は試合後「本当にチームに迷惑かけてしまって、申し訳ない気持ちがある」と話した。

昔から足がつりやすい体質に悩まされていた中村。ソックスによる圧迫を緩めるために後方に穴を開けるなど試行錯誤し、可能な限り下げて履く今のスタイルにたどり着いた。イングランド代表ＭＦベリンガム（Ｒマドリード）らもソックスの後ろ側を切って穴を開けて着用するなど、欧州などでも圧迫を嫌う選手は増加傾向にある。中村はさらに負担軽減のためにレガースは小さめのものを制作し、使用しているという。

この日も“トレードマーク”のソックスを下げてプレーしていたが注意を受け、ソックスを上げたものの穴があいていたために履き替えを命じられたとみられる。今大会でも過去２試合は特に指摘されることなくプレーしてきただけに「３年以上あれ（短く履く）でやっているんで、いきなりで戸惑いましたし、困惑はしています。本当に難しい。ちょっと話し合いたい」と率直に話した中村。決勝Ｔ１回戦のブラジル戦までに解決策を探す必要が出てきた。