【きょうから】くら寿司にスヌーピーたちが集結 ビッくらポン！限定グッズも
くら寿司はきょう26日から、人気キャラクター「スヌーピー」と仲間たちが登場するコミック『PEANUTS』とのコラボキャンペーンを全国の店舗でスタートする。コラボメニューの販売に加え、オリジナルグッズが当たる「ビッくらポン！」、先着プレゼントキャンペーンなどを展開する。
【画像】お寿司やスイーツを持つスヌーピーたち…コラボアイテム全部みせ
『PEANUTS』は、チャールズ・M・シュルツ氏によるアメリカのコミック作品。1950年の新聞連載開始以来、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとする個性豊かなキャラクターたちが世界中で親しまれ、近年はコミック誕生75周年を迎えた。
今回のコラボでは、スヌーピーやウッドストックをイメージした限定メニューが登場する。スヌーピーの好物の1つであるピザをモチーフにした「スヌーピーのミニピザまん」（250円）、モノトーンカラーを表現した「スヌーピーのクッキー＆クリームチーズケーキ」（430円）、スヌーピーとウッドストックのカラーを取り入れた「スヌーピーの仲良しコーラフロート」（550円）を販売。いずれも8月5日までの期間限定となる。
また、コラボメニューの注文者には、全20種類のオリジナルステッカーをランダムで1枚プレゼントする。
店舗で人気の「ビッくらポン！」では、食べ終えた皿を投入してゲームに挑戦し、当たりが出ると限定グッズを獲得できる。景品は、異なる年代のコミックアートをデザインした缶バッジ全20種のほか、クリアキーホルダー全5種、マスキングテープ全5種を用意。実施期間は8月6日までを予定している。
さらに、3000円の会計ごとに先着でクリアファイルや寿司皿などオリジナルグッズを配布するキャンペーンも実施する。
このほか、「グローバル旗艦店原宿」と「グローバル旗艦店なんばパークスサウス」の2店舗では、8月6日までスヌーピーたちをあしらった特別装飾を展開。フォトスポットとしても楽しめる空間となる。
期間中は、コラボメニューを注文した3000円以上のレシートで応募できるプレゼント企画や、公式SNSを活用したキャンペーンも実施。世代を超えて愛されるスヌーピーと仲間たちの世界観を、寿司とともに楽しめる企画となっている。
※価格はいずれも税込み。
【画像】お寿司やスイーツを持つスヌーピーたち…コラボアイテム全部みせ
『PEANUTS』は、チャールズ・M・シュルツ氏によるアメリカのコミック作品。1950年の新聞連載開始以来、チャーリー・ブラウンやスヌーピーをはじめとする個性豊かなキャラクターたちが世界中で親しまれ、近年はコミック誕生75周年を迎えた。
また、コラボメニューの注文者には、全20種類のオリジナルステッカーをランダムで1枚プレゼントする。
店舗で人気の「ビッくらポン！」では、食べ終えた皿を投入してゲームに挑戦し、当たりが出ると限定グッズを獲得できる。景品は、異なる年代のコミックアートをデザインした缶バッジ全20種のほか、クリアキーホルダー全5種、マスキングテープ全5種を用意。実施期間は8月6日までを予定している。
さらに、3000円の会計ごとに先着でクリアファイルや寿司皿などオリジナルグッズを配布するキャンペーンも実施する。
このほか、「グローバル旗艦店原宿」と「グローバル旗艦店なんばパークスサウス」の2店舗では、8月6日までスヌーピーたちをあしらった特別装飾を展開。フォトスポットとしても楽しめる空間となる。
期間中は、コラボメニューを注文した3000円以上のレシートで応募できるプレゼント企画や、公式SNSを活用したキャンペーンも実施。世代を超えて愛されるスヌーピーと仲間たちの世界観を、寿司とともに楽しめる企画となっている。
※価格はいずれも税込み。