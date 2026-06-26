日本がスウェーデンと引き分け、3位グループの順位で一歩後退

サッカー日本代表は現地6月25日、北中米共催ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組最終戦でスウェーデン代表と対戦し、1-1で引き分けた。

この結果により韓国代表が32強へ向けて厳しい状況に追い込まれている。韓国メディア「スターニュース」は、「日本からの助けはなかった。最悪のシナリオの可能性が高まった」と報じている。

日本はスウェーデンと対戦し1-1のドロー。この結果、日本は勝ち点5のグループ2位で32強進出を決め、スウェーデンも3位グループでの上位8位以上が決まり突破が決まった。

一方、前日に南アフリカ代表に敗戦を喫してグループA組3位に転落していた韓国にとって、この日本の結果は大きな打撃となった。各組3位のうち成績上位8チームに入らなければ突破できない状況のなか、スウェーデンは韓国にとって強力なライバルだった。日本が2点差以上で勝利すれば韓国が優位に立てるため、同メディアは「自尊心は傷つくが、韓国が日本の2点差以上の完勝を望んでいた理由がここにあった」と言及している。

しかし日本が1-1のドローに終わり、韓国は3位グループで一歩後退する形に。同メディアは、「日本がスウェーデンを完膚なきまでに打ち負かしてくれることを願っていたが、韓国の期待も水の泡となった。この日の最悪のシナリオが現実のものとなってしまった。」と指摘し、韓国の思惑が外れたことを嘆いている。

他会場の結果を待つ身となった韓国の突破条件は極めて厳しくなり、同メディアは自国の決勝トーナメント進出の行方に強い警戒感を示している。（FOOTBALL ZONE編集部）