「別人級」「モデルのよう」 女子バレー24歳同い年のオフショットに視線釘付け「くっついてて可愛い」
インスタグラムを更新
バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）のマネージャーが25日、インスタグラムを更新。同じく代表の和田由紀子（ブストアルシツィオ）とのオフショットに、ファンから「別人級」などと反響が寄せられている。
佐藤が白いジャケット姿で登場。グレー系のシャツを着用した和田と密着し、仲睦まじく抱き合ってカメラに笑顔を向けている。コート上で見せる真剣な表情から一転した、柔和な笑顔を浮かべた。
同アカウントは、「off shot」などと記して実際の画像を公開。日本のファンの視線を釘付けにしていた。
「試合の時もきれいですが、別人級にお二人とも可愛い」
「この雰囲気いいよね。ますます応援したくなる」
「モデルさんのようで美し過ぎます」
「クールなスタイルとイケてる女子」
「結構くっついてて可愛い」
「最強の2人 可愛い〜」
「ユッコ代わって？」
24歳の佐藤と和田は21日まで行われたネーションズリーグ第2週フィリピン大会に出場。7月8日からは大阪で第3週が行われる。
（THE ANSWER編集部）