インスタグラムを更新

バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）のマネージャーが25日、インスタグラムを更新。同じく代表の和田由紀子（ブストアルシツィオ）とのオフショットに、ファンから「別人級」などと反響が寄せられている。

佐藤が白いジャケット姿で登場。グレー系のシャツを着用した和田と密着し、仲睦まじく抱き合ってカメラに笑顔を向けている。コート上で見せる真剣な表情から一転した、柔和な笑顔を浮かべた。

同アカウントは、「off shot」などと記して実際の画像を公開。日本のファンの視線を釘付けにしていた。

「試合の時もきれいですが、別人級にお二人とも可愛い」

「この雰囲気いいよね。ますます応援したくなる」

「モデルさんのようで美し過ぎます」

「クールなスタイルとイケてる女子」

「結構くっついてて可愛い」

「最強の2人 可愛い〜」

「ユッコ代わって？」

24歳の佐藤と和田は21日まで行われたネーションズリーグ第2週フィリピン大会に出場。7月8日からは大阪で第3週が行われる。



（THE ANSWER編集部）