森保監督「1位通過を目指す」決勝トーナメントへ 引き分け以上で2位以内確定【サッカーW杯】



サッカー日本代表・森保一監督（c）SANKEI

サッカー日本代表の森保一監督は6月24日（日本時間25日）、ワールドカップ（W杯）北中米大会で3大会連続でのノックアウトステージ進出がかかるスウェーデン代表とのF組最終戦へ向けて前日会見に臨み、「勝つことを考える。1位通過を目指したい」と抱負を述べた。

【試合速報】グループF 日本 vs スウェーデン｜FIFAワールドカップ（サッカーW杯）2026 北中米大会

日本代表は初戦でオランダと2-2で引き分け、第2戦でチュニジアに4-0の快勝と好調な滑り出しで、グループ最終戦を前に勝ち点4でF組首位のオランダと並び、得失点1差で2位につけている。

日本はダラスで行われるスウェーデン戦で引き分け以上であれば2位以内が確定し、3大会連続でのノックアウトステージ進出となる。3位の場合でも全12グループの3位で上位8チームに入れば突破が決まる。

1位で突破した場合はC組2位に入ったモロッコと6月29日（日本時間30日）にモンテレイで、2位抜けの場合はC組1位通過のブラジルとヒューストンでの対戦となる。3位の場合は他会場の結果待ちとなる。

グループ突破の順位によってノックアウトステージで対戦する相手も場所も変わってくるが、日本代表指揮官は「あくまでも勝利を目指して戦う。勝利するために今のベストメンバーを組んで戦いに臨む」と、これまでと変わらないスタンスを貫くと言う。

前回2022年カタール大会に続いて指揮を執る森保監督は、「自分たちがやるべきことを、しっかりとぶつけていくことを考えられる状態」とチームの現状に手ごたえを示す。

2度のビハインドを2度追いついたオランダ戦から、チュニジア戦では先発でMF鎌田大地（クリスタルパレス）のポジションを1列上げてMF伊東純也（ゲンク）とともにシャドーで起用し、最終ラインの先発も3枚中2枚を変更。

W杯デビューとなったDF鈴木淳之介（コペンハーゲン）、MF鈴木唯人（フライブルク）、DF瀬古歩夢（ル・アーヴル）、FW後藤啓介（シントトロイデン）らも途中投入しながら、最後までプレーの強度を維持して勝利した。

FW上田綺世（フェイエノールト）は待望のW杯初ゴールを含めて2得点の活躍を見せた。

先発や試合中の選手交代があってもチーム力に大きな変動がなく戦えることに、森保監督は「コーチ陣が選手たちの役割、やるべきプレーを明確にしてくれている結果」と述べてコーチ陣の落し込みの手腕を評価する。

そして、「自分たち次第で、どことも互角に戦えて勝つことも可能だと思う。まずは、自分たちのことをしっかりと考えて戦いに臨みたい」と言った。

（KK）



＜FIFAワールドカップ（W杯）2026 北中米大会＞

第23回目の今大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3か国による史上初の共同開催となる。出場枠が従来の32カ国から48カ国に拡大され、計104試合にわたる過去最大規模のトーナメントとして実施される。

開催期間：2026年6月11日～7月19日 ※現地時間

グループステージ：6月11日～6月27日

ラウンド32：6月28日～7月3日

ラウンド16：7月4日～7日

準々決勝：7月9日～11日

準決勝：7月14日～15日

3位決定戦：7月18日

決勝：7月19日

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