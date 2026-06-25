４人組バンド・ヤングスキニー、公演中の客による痴漢を謝罪「不安や恐怖を感じさせてしまった」

男性４人組ロックバンド「ヤングスキニー」が２５日、自身のＸで客席内で発生した痴漢行為について謝罪した。

同バンドは「６月９日（火）大阪・Ｌｉｖｅ Ｈｏｕｓｅ Ａｎｉｍａ公演中、客席内にて痴漢行為が発生したとのご報告を、ご来場のお客様よりいただきました」と説明。「まず、被害に遭われたお客様に対して、心からお詫（わ）び申し上げます。ライブを楽しむためにご来場いただいた時間の中で、不安や恐怖を感じさせてしまったことを、重く受け止めています。本来であれば、誰もが安心して音楽を楽しめるべき空間で、このような出来事が起きてしまったことを非常に悔しく思っています」とした。

さらに、「痴漢行為は犯罪であり、断じて許されるものではありません」と周知。「対象者が判明した場合には、法的措置を含め厳正に対応いたします」と呼び掛けた。

今後について「同様の行為が確認された場合には、会場からの退場措置や出入り禁止、警察の通報・引き渡しなど、断固として対応を取らせていただきます」説明。「安心してライブを楽しんでいただける環境を守ることができなかった責任を真摯に受け止め、再発防止に向けて対策を徹底してまいります」とした。