ロックバンド「サカナクション」のボーカル山口一郎が6月23日深夜放送の『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）で、同じ北海道出身の「俺の嫌いな先輩」から連絡が来たことを明かし、話題になっている。

サカナクションは2026年9月8日から「SAKANAQUARIUM 2026 透明」ツアーが東京・日本武道館を皮切りにスタートするのだが、同番組で「9月6日日曜日には……俺2日後に武道館の初日で誕生日なんだけど」と切り出した山口。「北海道の俺の嫌いな先輩、大泉洋から電話かかってきて、『水曜どうでしょう祭り』に参加してくれと言ってきたわけ。9月6日に札幌ドーム（現大和ハウス プレミストドーム）でやるから、人が入るか心配だからやってくんない？って電話かかってきて。直電で。しかも酔った勢いで」と続けた。

芸能記者が言う。

「9月5日と6日に北海道テレビ制作のバラエティ番組『水曜どうでしょう』の番組放映30周年記念イベント『水曜どうでしょう祭UNITE2026』が大和ハウスプレミストドームで開催される予定です。大泉さんが出演するのですが、山口さんは8日にライブだから無理と一旦断ったそうです。

しかし、山口さんが大泉さんに『オールナイトニッポン』に来てくれるならと取り引きし、イベントに参加することになったと話していました。さらに加藤浩次さんも呼ぶと大泉さんに伝えたそうで、『大泉洋さんと加藤浩次さんと俺とで、北海道の派閥争いをね。俺は加藤浩次派だからさ、みんな知らないと思うけど、北海道出身芸能人でね、加藤浩次派と大泉洋派にわかれるわけですよ。俺は加藤浩次派の2次団体だから』と明かしていました。大泉さんは札幌市出身ですが、山口さんは加藤さんと同じ小樽市出身ですしね」

派閥の違いを明かし、“嫌いな先輩”と大泉について話した山口だが、2人の仲は決して悪いわけではないようだ。

大泉は2015年10月、所属する事務所CREATIVE OFFICE CUEのサイト内ブログで、サカナクションの武道館ライブに参戦したことを報告し、《いやー悔しいが、素晴らしかった！！！オープニングからめちゃめちゃカッコ良かったなぁ。》などと絶賛している。

「2人の“不仲”は10年以上前からネタになっており、2013年には音楽雑誌の企画で大泉さんが山口さんの自宅でとんかつを振舞うという企画を行い、家を油まみれにしたことについて山口さんがX（当時はTwitter）で《迷惑でした》と切り捨てたこともありました。その後、大泉さんも2015年10月にサカナクションのライブを初めて訪れたことを明かしたブログで、《またそのうちにお前の家でとんかつ作ってやっからな》と意趣返ししています。“嫌い”としながらも大泉さんのことを“先輩”と呼んでいますし、お互いに言いたいことを言い合える関係なのでしょうね」（同前）

学年は山口が大泉の7つ下だが、“喧嘩するほど仲が良い”とは、山口と大泉のような関係のことを指すのかもしれない。