玉森裕太主演でおくる7月５日スタートの新ドラマ「マイ・フィクション」（毎週日曜よる10時15分～、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）。平和な町で平凡に暮らす男・伊川正樹（玉森裕太）の身に起きた不可思議な出来事を描く本作は、記憶に隠された真実をめぐる、予測不能なサスペンス・ラブストーリー。

第1話放送まであと10日！

メインビジュアルやロングPRも解禁となり徐々にその世界が見え始めているが、第1話がどのような物語になるのか？ 放送まであと少し！

「マイ・フィクション」は緊張感あるサスペンス・ラブストーリー…ながら、撮影現場では常に笑いが！ そんな撮影現場は誕生日ラッシュ！ 6月9日は国仲涼子、6月17日は森川葵、6月25日はジャンボたかおの誕生日ということで、それぞれの撮影現場にてサプライズでお祝いした！



突然のサプライズに森川・国仲・ジャンボは…

©ABCテレビ

森川へのサプライズが行われたのは、森川の誕生日当日の6月17日。お昼の休憩を終え、次のシーンの撮影が始まる前のこと。スタッフのそわそわ具合に何かを感じた森川に、「・・・そっか！」と、早々にサプライズがバレてしまったが、玉森が大きなバースデーケーキを、野村がプレゼントを持って登場すると、森川は大喜び！ キャスト・スタッフに見守られる中で、「31歳になりました。とても大人です。もう少し落ち着きと色気をつけられるように努力していきたいです。（「マイ・フィクション」の撮影も）最後まで一緒に頑張りましょう！」と、新しい１年への抱負と共に、チームを盛り上げた。

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一方のジャンボは、「JUMBO HAPPY BIRTHDAY」と書かれた、スパムおにぎりのオリジナルケーキでお祝い！ この日、１シーンだけの撮影だったジャンボは、「埼玉の奥地まで来た甲斐がありました！ありがとうございます！これからも撮影頑張りましょう！」と、喜びを語った。その後、玉森とふたりでの記念写真撮影中に、「髪切りました？ めちゃくちゃ毛がついてます」と玉森にツッコまれ、撮影現場は笑いに包まれた。

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国仲には野村周平からプレゼントを贈呈！ パトカーが集まる山道という、サスペンスドラマらしい撮影現場だったが、和気あいあいとスタッフと共にお誕生日を祝った。

国仲は、「こんな山の中でありがとうございます！頑張ります！」と、これからの撮影への意気込みを語った。



各キャラクターがどう関わるのか… 相関図を初公開！

第1話の放送に先駆け、各キャラクターの相関図を初公開！

玉森演じる伊川正樹を中心に、宮澤演じる真弓との夫婦関係、ジャンボや結城萌ら職場の同僚など、平和な雰囲気もありながら、野村演じる謎の殺人犯・津村からの監視や、国仲・三浦獠太ら警察と不穏な部分も…。森川演じる由梨は、主人公・伊川とどう関わってくるのか？ ぜひ第1話の放送まで、想像を膨らませながらお待ちを！

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ニカ玉＆レインボーのスペシャルコンテンツが放送＆配信決定！

第1話の放送後に、スペシャルコンテンツ「ドラマ『マイ・フィクション』放送記念！ニカ玉&レインボーのどきどき鑑賞会」の放送と配信が決定！

ドラマに出演する玉森裕太、ジャンボたかおに加え、Kis-My-Ft2メンバーの二階堂高嗣、そしてレインボーの池田直人が出演。4人揃って、完成したばかりの「マイ・フィクション」第1話をワイワイと鑑賞する。

メンバー・相方が知る、ドラマ撮影中の玉森・ジャンボの素顔や、Kis-My-Ft2が歌う主題歌の裏話、さらに「マイ・フィクション」を初めて見る二階堂・池田の鋭い考察など、盛りだくさんの内容になる予定！

番組は、「マイ・フィクション」第1話放送当日の深夜に関西で放送。その後、TVerで見逃し配信される。

「ドラマ『マイ・フィクション』放送記念！ニカ玉&レインボーのどきどき鑑賞会」

ABCテレビ（関西ローカル）

2026年7月5日(日)深夜0時10分

★放送終了後、TVerで見逃し配信

番組情報

「マイ・フィクション」

ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット

2026年７月５日よる10時15分スタート 毎週日曜よる10時15分

★放送終了後、TVerで見逃し配信

公式HP：https://www.asahi.co.jp/myfiction/

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/sr9at5vz94

出演者のスペシャルインタビューを配信中！ぜひお気に入り登録を。

【キャスト＆スタッフ】

出演：

玉森裕太 森川葵 宮澤エマ ジャンボたかお（レインボー） 結城萌 三浦獠太

国仲涼子 ・ 佐戸井けん太 野村周平

脚本：山岡潤平

演出：有働佳史 松嵜由衣 宮岡太郎

主題歌：Kis-My-Ft2 ／ ｢My Affection｣（MENT RECORDING）