J2横浜FCは25日、J3福島に期限付き移籍しているFW三浦知良（59）の移籍期間を延長すると発表した。来季のJリーグは8月に開幕、カズは来年2月26日には60歳の誕生日を迎え、秋春制に移行する新時代のJリーグに前人未到の還暦Jリーガーが誕生することになる。代名詞の背番号と同じ11時の発表となった。

今季は6試合に出場し4試合に先発。得点はなかったが、クラブの最多観客動員更新に大きく貢献した。チームはあす26日に始動。カズは大阪で自主トレし、備えてきた。来季はJリーグ最年長ゴール＆ダンスに期待がかかる。

カズは横浜FC球団を通じて「横浜FCファン・サポーターの皆さんこんにちは。三浦知良です。今シーズンも引き続き、福島ユナイテッドFCでプレーすることを決めました。チャレンジをし続け、良い結果をみなさまへ届けられるよう日々の練習を全力で取り組みます。横浜FCの幸運と躍進を願っています。 Boa Sorte」とコメント。

福島の公式サイトにもコメントを発表し「昨シーズンはみなさまの温かい声援が大きな力になりました。ありがとうございました。引き続き、福島ユナイテッドFCでのチャレンジを続けることを決断しました。変わらず情熱を燃やし続け、チームのJ2昇格に貢献できるよう日々のトレーニングから全力を尽くします。みんなで喜びを分かち合いましょう」と呼びかけた。