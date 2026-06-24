ロックスター・ゲームスは、11月19日発売予定であるプレイステーション 5/Xbox Series X|S用オープンワールドクライムアクションゲーム「グランド・セフト・オートVI」において、価格情報を公開した。

「グランド・セフト・オート（GTA）」シリーズの最新作となる「GTA6」。この後6月25日0時より予約が開始されるが、通常版の価格は79.99ドル（約12,900円）、「アルティメット・エディション」の価格は99.99ドル（約16,200円）で販売されることが判明した。

日本版の価格については未発表だが、為替レートをそのまま適用すると、通常版は13,000円前後、「アルティメット・エディション」は約16,000円前後の価格になると予想される。

□プレスリリースページ

Pre-orders for Grand Theft Auto VI begin at midnight local time on June 25.



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