この夏、吉野家で壮大な“食えスト”が幕を開けます……。

吉野家とスマートフォン向け位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」の初コラボレーション「冒険者応援キャンペーン」が開催。

一見すると、牛丼を食べてフィギュアや限定グッズがもらえる平和なキャンペーン。しかし蓋を開けると、最高賞品への道のりはなかなかの長期クエストになっていました。開催期間は7月2日10時から8月26日20時まで。

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■ コラボセットは限定フィギュア付き

目玉は、オリジナルフィギュア付きの「ドラクエウォークセット」です。牛丼とミニサラダに加え、コラボ限定フィギュアがランダムで1個付属。

第1弾では「吉野家スラミチ」や「どんぶりスライム A」、「つゆだくスライム」、さらには「ひとくい紅生姜ばこ」なるインパクト抜群のキャラクターも登場します。

そして第2弾では「スラミチ 吉野家Ver.」、「どんぶりスライム B」、「どんぶりキング」に「吉野家コラボ看板」と、思わず「そこまでフィギュア化するの？」とツッコミたくなるラインアップが待っています。

■ 最高賞品まで3万5000円 試される牛丼ライフ

さらに、吉野家公式アプリではポイントキャンペーンも実施。

キャンペーン実施店舗での会計時にアプリ内の専用バーコードを提示すると、会計500円（税込）ごとに1ポイントが貯まり、集めたポイントで限定グッズと交換できます。

8ポイントでドラクエウォークセットの好きなフィギュア1種（全8種中）、30ポイントで湯呑み、40ポイントでお茶碗丼1つ（全2種から選択）、45ポイントで「ひとくい紅生姜ばこ」のティッシュケース、そして70ポイントでは「メタリックモンスターズギャラリー 吉野家スラミチ＆看板セット」が手に入ります。

ちなみに最高賞品の獲得に必要な70ポイントを金額換算すると3万5000円。期間は約2か月のため、かなり計画的な牛丼ライフが求められそうです。なんという“食えスト”。

なお、ポイント交換アイテムは全て受注生産。吉野家は「期間中はご自身のペースでポイントを貯めていただけます」と案内しています。

■ テイクアウトも通販もコラボ仕様

期間中はテイクアウトも特別仕様。対象商品は「ドラゴンクエストウォーク」デザインの容器や袋で提供されるため、家に帰るまでの道中も冒険気分が続きます。

また、吉野家公式通販ショップでは「メラミン製コラボどんぶり1個」と「冷凍牛丼の具（120g）2袋」をセットにした「ドラクエウォークコラボセット」も数量限定で販売されます。

さらにSNS企画も用意されており、7月2日からは「#吉野家ドラクエウォーク」を付けて対象投稿を引用ポストすると、抽選で100人にオリジナルコラボTシャツが当たります。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026062407.html