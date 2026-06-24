お笑いタレントの宮川大輔（53）が20日に更新された関根勤のYouTubeチャンネル「関根勤チャンネル」にゲスト出演。「吉本印天然素材」として共に活動し、長年共演し続けた宮迫博之について語った。

関根に「変な人いっぱいいたでしょ？特に大阪の先輩」と振られた宮川は、かつての事務所の先輩、宮迫を挙げ「宮迫さんはやっぱりすっごい変でした」。

これに関根が「だってさ、服装が変だったじゃん！ベストに指先の出てる革の手袋してたでしょ」と応じると、宮川は「あれかっこええ思ってたんです」と斬り「ほんでGジャンとかも自分で袖引きちぎってたりとか。そんなんにわらじ履いてた」とぶっちゃけ関根とスタッフ陣を笑わせた。

さらに「そんなダサいのに、すぐ他人のメガネとか財布とか全く一緒の買わはるんです。それが嫌でした」と他人のファッションをまねる癖があったと明かし「“ええなぁ”とかないんです。僕が使ってる時に見てはるんです。で、1週間後見たら全く一緒の財布とか」と、何の断りもなくまねしてくると説明。

「僕は一緒のやつ嫌なんですよ。“宮迫さん一緒のやつ買ってますやん”って言ったら“ええやん”。ええやん！？いや、いいんですけど…嫌や！！」とやり取りを回顧しながら「そんなんが多かったです。昔からやっぱ不思議でした」と語った。