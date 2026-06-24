この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が、「【Switch 2】バッテリーを長持ちさせる設定6選＆おすすめモバイルバッテリー3選」と題した動画を公開した。

動画では、Switch 2のバッテリー消費を抑えるための具体的な設定項目と、外出時に役立つおすすめのモバイルバッテリーが紹介されている。



■ バッテリー消費を抑える「外出時の必須設定」6選

動画の前半では、バッテリー消費を抑える「外出時の必須設定」として6つの項目を解説。

画面の「明るさの自動調節」をオフにして30%に下げることや、「機内モード」をオンにして無駄な通信を遮断する基本設定に加え、Switch 2独自の設定である「携帯モードブースト」や「HDR出力」をオフにする方法を紹介した。

さらに、本体スピーカーの「サラウンド効果」を切り、音量を下げて有線イヤホンを使用することで、さらなる省電力化が図れるという。



■ 設定適用で驚異の結果！バッテリー持続時間が最大1時間20分延長

実際にこれらの設定を適用した検証では、旧Switchソフトのプレイにおいて、バッテリー持ちが設定前の2時間55分から4時間15分へと、最大で1時間20分（45%）も延長する結果となった。

また、消費電力の激しいSwitch 2専用ソフトの検証でも30分（約23%）の延長に成功し、設定を見直すだけで「ここまで圧倒的な差が出る」と語った。

その一方で、バッテリー劣化を軽減する「充電を約80～90%で停止」する設定は、稼働時間を短くしてしまうため、長時間の外出前には一時的にオフにして100%までフル充電しておくよう注意を促している。



■ 用途別おすすめモバイルバッテリー3選

動画の後半では、外出先での用途に合わせたおすすめのモバイルバッテリー3選を紹介。

ケーブル不要の直挿しで手軽に充電できる小型タイプから、10000mAhのバッテリーを内蔵し移動中に充電できるBelkinの収納ケース、さらにはノートPCなどへの給電も可能なAnkerの20000mAh大容量モデルまで、それぞれの重量やメリットを詳しく解説した。

これらの設定や便利な充電アイテムを組み合わせることで、外出先でのバッテリー切れの不安を大きく軽減できるだろう。