「このクラスとは思えない」新型キックスは静粛性と19インチのしなやかな乗り味で選ぶのが正解！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

自動車解説者・ジャーナリストのGocarが、「【新型キックス超速試乗】120km走って実感！e-POWERも乗り味も気持ちいい注目SUV｜日産 キックス試乗レビュー」を公開した。動画では、新型「日産 キックス」の最上級グレード「G e-4ORCE」の試乗を通し、その進化した乗り心地や静粛性を高く評価している。



市街地での試乗を開始したGocarは、走り出してすぐに「やったね日産」と感激。路面の段差を乗り越えた際、19インチという大きなホイールを装着しているにもかかわらず、硬さを感じさせないしなやかな乗り味に驚きの声を上げた。「このクラスとは思えない」「不快な印象を与えない」と絶賛し、日産の技術力の高さに感心する様子が収められている。



さらに、搭載されている第3世代「e-POWER」の静粛性にも注目。排気量約1.4Lのエンジンは存在感をほとんど感じさせず、ロードノイズが大きくなる荒れた路面を検知して、積極的にエンジンを稼働し充電を行う緻密な制御を「なかなか巧み」と評価した。また、本来はコンパクトなBセグメントのSUVでありながら、室内空間や走行フィールはCセグメントやDセグメントにも匹敵する質感があると言及。400万円を超える価格設定についても「高いと思うかもしれないが、乗ってから判断したほうがいい」と、価格以上の価値があることを断言している。



高速道路の試乗では、運転支援システム「プロパイロット」の安定した制御や、運転席のヘッドレストに内蔵されたBOSEスピーカーからナビの案内音声がはっきりと聞こえる点も実演を交えて紹介。開口部が広く開放感のあるスライディングルーフの魅力にも触れた。



クラスの枠を超えたラグジュアリーな走りと先進装備を備えた新型キックス。ワンランク上の乗り心地を求めるドライバーにとって、間違いなく有力な選択肢となりそうだ。