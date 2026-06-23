『Dr.STONE』第37話「未来を唆るもの」あらすじ＆先行カット公開！
毎週木曜日よる22時より放送中の、アニメ『Dr.STONE』最終（ファイナル）シーズン 第3クール。第37話のあらすじと先行場面カットが公開された。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始し、本格的に始動したロケット作りと、千空とゼノの最強タッグにより更に進化した科学クラフトが話題となった。
第36話では、ついに千空らの前にホワイマンが姿を現し、物語の根幹となる全人類石化の原因が明らかとなった。予想を覆すホワイマンの正体にSNSでは驚きの声が溢れた。人類の命運をかけて、千空とホワイマンとの直接対決がどのような結末を迎えるのか、シリーズ集大成に向けファンの期待は最高潮に達している。
＜第37話「未来を唆るもの」あらすじ＞
ついに、全人類石化の黒幕・ホワイマンが、千空たちの前に姿を現した！ 千空との対話によって、次々と石化光線の真相が明らかになる中、機械生物・ホワイマンは、永遠の命と引き換えに寄生を迫る！ 石の世界の運命を託された千空は、ホワイマンとサシでの交渉に挑む……！ そして、千空たちは全人類を救うべく、前人未到である「未来の科学」へと突き進む――！！
＞＞＞第37話の先行場面カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始し、本格的に始動したロケット作りと、千空とゼノの最強タッグにより更に進化した科学クラフトが話題となった。
＜第37話「未来を唆るもの」あらすじ＞
ついに、全人類石化の黒幕・ホワイマンが、千空たちの前に姿を現した！ 千空との対話によって、次々と石化光線の真相が明らかになる中、機械生物・ホワイマンは、永遠の命と引き換えに寄生を迫る！ 石の世界の運命を託された千空は、ホワイマンとサシでの交渉に挑む……！ そして、千空たちは全人類を救うべく、前人未到である「未来の科学」へと突き進む――！！
＞＞＞第37話の先行場面カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
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