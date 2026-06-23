「若く見られたい」40代男性がやりがちな「ズレている若作り」とは。余計に“老け見え”してしまうことも
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆「僕のお決まりのサマースタイル」を彼女が猛烈批判
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回の相談者は10歳年下の彼女から、ヘアスタイルやファッションに対して釘を刺されているというノリユキさん（仮名・40歳・男性）。
「毎年、夏場になると髪色を明るく（茶髪に）したくなるんです。それでだいたいTシャツにハーフパンツっていうのが僕のお決まりのサマースタイルなんですよ。
でも10コ下の彼女は『もう40代になったんだから若作りやめて！』と。そんなにダメですかね（苦笑）？」（ノリユキさん）
こうお悩みのノリユキさん。そこで【茶髪】【Tシャツ】【ハーフパンツ】について筆者の見解をお伝えしていきました。
◆【茶髪】髪を染めて“20代見え”を目指すのは逆効果
まずは【茶髪】について。
結論から言うと、これは彼女の指摘どおり、もう40歳ならば茶髪はやめておいたほうがいいでしょう。
もちろん、茶髪でもオシャレにしている40代男性はいますが、並のファッションセンスでは難易度が高い。
きれいごとを抜きにして言いますが、40代男性で茶髪にしている人は「若く見られたい」「モテたい」といった動機があるはず。
「若く見られたい」「モテたい」と考えるのは悪いことではありません。……が、その方法として茶髪にするという発想がズレているので、やめておいたほうがいいのです。
そもそも茶髪が似合うのはせいぜい20代までで、30代以降になると年齢を重ねるほど痛々しさが増してしまいます。
つまり茶髪は20代までのスタイルであり、40代で茶髪にするということは、無理してマイナス10〜20歳ぐらい若作りしようとしていることになってしまうのです。
実は40代男性で“若作り”が成功している人は、マイナス10〜20歳も若く見せようとはしていません。目指しているのは実年齢よりマイナス5〜10歳ぐらいであり、30代に見られようにしているもの。“30代見え”を目指すと周囲から「若々しいですね！」と好意的に受け止めてもらいやすいです。
「若く見られたい」としても“20代見え”を目指すのは逆効果。40代で茶髪にすると、髪は若々しく見えても顔にはしっかり年相応のシワが刻まれているでしょうから、余計に老け見えしてしまうなんてことも……。
40代で茶髪にすると痛々しい、ダサいと思われてしまうリスクが高まるのです。
◆【Tシャツ】重要なのはゆとりのサイズ感と厚手生地
続いて【Tシャツ】について。
40代でTシャツを着てはいけないわけではないですし、むしろセンス良く着こなせば若々しく見てもらえるというもの。
ただ、20代の頃はとりあえずTシャツを着ているだけでも似合っていたかもしれませんが、40代になるとTシャツ1枚コーデの着こなしの難易度が上がるため、細心の注意が必要でしょう。
40代のTシャツ1枚コーデで最重要なのはサイズ感。
ぴちっとしたタイトなTシャツを選ぶと、メタボリックなお腹が強調されてしまうかもしれませんし、仮に腹が出ていなくても着こなし的に“古さ”が漂ってしまいます。
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回の相談者は10歳年下の彼女から、ヘアスタイルやファッションに対して釘を刺されているというノリユキさん（仮名・40歳・男性）。
「毎年、夏場になると髪色を明るく（茶髪に）したくなるんです。それでだいたいTシャツにハーフパンツっていうのが僕のお決まりのサマースタイルなんですよ。
でも10コ下の彼女は『もう40代になったんだから若作りやめて！』と。そんなにダメですかね（苦笑）？」（ノリユキさん）
こうお悩みのノリユキさん。そこで【茶髪】【Tシャツ】【ハーフパンツ】について筆者の見解をお伝えしていきました。
◆【茶髪】髪を染めて“20代見え”を目指すのは逆効果
まずは【茶髪】について。
結論から言うと、これは彼女の指摘どおり、もう40歳ならば茶髪はやめておいたほうがいいでしょう。
もちろん、茶髪でもオシャレにしている40代男性はいますが、並のファッションセンスでは難易度が高い。
きれいごとを抜きにして言いますが、40代男性で茶髪にしている人は「若く見られたい」「モテたい」といった動機があるはず。
「若く見られたい」「モテたい」と考えるのは悪いことではありません。……が、その方法として茶髪にするという発想がズレているので、やめておいたほうがいいのです。
そもそも茶髪が似合うのはせいぜい20代までで、30代以降になると年齢を重ねるほど痛々しさが増してしまいます。
つまり茶髪は20代までのスタイルであり、40代で茶髪にするということは、無理してマイナス10〜20歳ぐらい若作りしようとしていることになってしまうのです。
実は40代男性で“若作り”が成功している人は、マイナス10〜20歳も若く見せようとはしていません。目指しているのは実年齢よりマイナス5〜10歳ぐらいであり、30代に見られようにしているもの。“30代見え”を目指すと周囲から「若々しいですね！」と好意的に受け止めてもらいやすいです。
「若く見られたい」としても“20代見え”を目指すのは逆効果。40代で茶髪にすると、髪は若々しく見えても顔にはしっかり年相応のシワが刻まれているでしょうから、余計に老け見えしてしまうなんてことも……。
40代で茶髪にすると痛々しい、ダサいと思われてしまうリスクが高まるのです。
◆【Tシャツ】重要なのはゆとりのサイズ感と厚手生地
続いて【Tシャツ】について。
40代でTシャツを着てはいけないわけではないですし、むしろセンス良く着こなせば若々しく見てもらえるというもの。
ただ、20代の頃はとりあえずTシャツを着ているだけでも似合っていたかもしれませんが、40代になるとTシャツ1枚コーデの着こなしの難易度が上がるため、細心の注意が必要でしょう。
40代のTシャツ1枚コーデで最重要なのはサイズ感。
ぴちっとしたタイトなTシャツを選ぶと、メタボリックなお腹が強調されてしまうかもしれませんし、仮に腹が出ていなくても着こなし的に“古さ”が漂ってしまいます。