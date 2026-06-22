Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗らが韓国で弾丸取材！ATEEZ、RIIZE、izna、ZEROBASEONEが登場

“音楽MAGAZINE”を作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティー『M:ZINE（エンジン）』。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

2026年7月・8月の同番組では、Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日・林美桜アナウンサーの“M:ZINE編集部員”3人が、およそ1年半ぶりにスタジオを飛び出して海外取材を敢行。

「最新K-POPのヒミツ 弾丸取材ツアー第二弾〜超人気アーティスト独占密着＆韓国No.1音楽番組大潜入SP〜」と題し、超人気K-POPアーティストたちを直撃取材していく。

7月3日・10日・17日（金）の放送では、世界中で大人気のATEEZに直撃。ATEEZが、若井らMCにおすすめしたい韓国スポットやグルメを紹介する。

7月24日（金）の放送には、『M:ZINE』の初回ゲスト、RIIZEからショウタロウ＆ウンソクが登場。2人のおすすめグルメを堪能しながら、今年初開催され大成功に終わった東京ドーム公演の話など、近況を徹底深掘りする。

さらに、iznaのMAI＆KOKOにも直撃。「若井スーパーダンスモンスターへの道」を韓国でも…ということで、MAI＆KOKOとのダンスレッスンや新曲のダンスコラボをした様子をお届け。

また8月の放送には、ZEROBASEONEが初登場。

韓国の大人気音楽番組『M COUNTDOWN』に出演する様子を密着取材し、彼らの特技や知られざる素顔に迫る。

盛りだくさんの2カ月となりそうだ。