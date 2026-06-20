◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（２１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、本拠地・オリオールズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。この日は現地時間で「父の日」。２児のパパになったばかりの大谷が、２試合連発となる１７号を狙う。

この日の試合は「ＵＮＩＱＬＯ ＬｉｆｅＷｅａｒ Ｄａｙ ａｔ Ｄｏｄｇｅｒ Ｓｔａｄｉｕｍ」として開催され、来場者にはユニクロの限定Ｔシャツとクリアバッグが配布された。試合前には、衣料品ブランド最大手「ユニクロ」の柳井正代表取締役会長の次男で、株式会社ファーストリテイリング取締役の柳井康治氏が日本メディアの取材に対応。「ユニクロが初めてドジャースさんとパートナーシップ（契約）を組ませていただいて、皆さんにうちのライフウェアを体験してもらうということで参りました」と笑った。

ユニクロは今季からド軍とパートナーシップ契約を結んだ。ドジャースタジアムにスポンサーが付くのは開場から６４年の歴史で初めてだった。正式な球場名は変わっていないが、グラウンドが「ユニクロ・フィールド アット ドジャースタジアム」と命名された。センターには巨大なユニクロの看板が設置されるなど存在感を放っている。

柳井氏は「アメリカではそこまで知られていない存在だったのが、多くの方にどういうブランドなんだろうとか、認知度が上がってきているというふうに思います。ユニクロのロゴが付くことで親しみを感じていただけるということであれば、我々としても本当にうれしいです」と話した。