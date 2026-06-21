この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル TOKORO食品tvが、「【2026上半期】お取り寄せスイーツ39品。もう一度選ぶなら、私はこれ！」と題した動画を公開！

動画では、出演者のTOKOROがこれまでにお取り寄せした39品のスイーツの中から、独自の視点でもう一度食べたい「お取り寄せNo.1」のスイーツを厳選して発表している。



動画の前半では、過去に取り寄せた数々の商品を振り返る。

見た目も華やかな「collecte de muffins」のマフィンや、小川軒・六花亭などの「レーズンサンド食べ比べ」、さらに自身が絶賛した「レモンケーキ食べ比べ」など、多様なスイーツが紹介された。



続いてTOKOROは、今回No.1を選ぶにあたって「届いて嬉しい」「食べて美味しい」「記憶に残る」という3つの審査ポイントを提示した。



そして、39品の中から見事No.1に選ばれたのは、DRESS MITA MASAKI LAB.の「はちみつレモンケーキ」であった。TOKOROは、深い緑色の箱にレモンの黄色が映える額縁のようなパッケージについて「デザインがすごく芸術的」と高く評価。「届いた瞬間のテンションの上がり具合が飛び抜けていた」と、食べる前から大きな喜びがあったことを語っている。



さらに味わいについては、中に詰まったレモンの果肉がもたらす「シャリッと」した食感に言及。「レモンの香り・味がとても爽やかな甘味」と表現し、まるで絵画のような優雅なスイーツであるとその魅力を力説した。



パッケージの美しさから爽やかな味わいまで、すべてにおいて高い統一感を持つ商品が、長期間鮮明に記憶に残る特別な体験を生み出すことを示している。

最後には視聴者に向けて日頃の感謝を伝え、今後の企画への意気込みを語った。単なる味の評価にとどまらず、箱を開ける瞬間の感動や記憶への残り方という視点は、特別なお取り寄せスイーツを選ぶ際の大きな指針となる。