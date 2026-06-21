グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は"KNOCK OUTガールズとしても活躍するグラドル・神楽坂茜さんのイベントの模様をお届けします！

【画像】美しいクビレとヒップ

☆ラウンドガールでも活躍中の"くびれ番長"がお尻を鍛えて念願の写真集も発売！



7thBD・DVD『茜さす』(MERA)、1st写真集『茜さす』(三和出版)@ソフマップAKIBAアミューズメント館(2026年6月6日)





●神楽坂茜(かぐらざか・あかね)

1998年11月26 日生まれ 千葉県出身 T160cm B85 W58 H90

"ミスFLASH2022"ファイナリストの"くびれ番長"。"KNOCK OUTガールズ2025-2026"でラウンドガールは2年目です。アクション女優として、ZENピクチャーズ作品にも、かなり出演しています。

そしてついに念願の1st写真集をリリース。連動撮影のイメージBD・DVDも同タイトルでリリースとなっております。

―――何作目のイメージDVDになりますか？

神楽坂 7作目になりました。

―――今回はどちらで撮影しましたか？

神楽坂 1日目が伊豆で、2日目が熱海です。

―――コンセプトとか、テーマはありますか？

神楽坂 可愛らしさもあり、艶っぽい瞬間も見れます。

―――そしてDVDと写真集は同時ロケですか？

神楽坂 はい、そうですね。

―――まず、写真集のお気に入りカットを紹介してください。

神楽坂 最後の方にベッドの上で撮った、白いシーツを使いながらの写真が一番のお気に入りです。

―――それは何も身につけていなくて、シーツだけで隠している感じですか？

神楽坂 そうですね、一番セクシーなショットですね。

―――可愛いところも紹介してください。

神楽坂 浴衣姿はなかなかプライベートでは着ないので、それが見れるところですかね。あと（大きなぬいぐるみの）クマさんといっしょに可愛く撮ったカットや、初めての海での撮影もあります。

―――海、初めてなんですか？ 7作目ですよね。

神楽坂 初めてなんですよ。いままで海での撮影がなくて。この撮影も「海に行けたら海に行きたいです」って、無理やり海のシーンを入れ込んでもらいました。

―――他にはどうですか？

神楽坂 前半は和の感じがあったり、カッコいい私も見れますね。あと、自分で写真集を見た時に鳥肌とかもちゃんと写っていたことにもビックリしました。

―――撮影にあたって苦労した点や努力した点は？

神楽坂 とにかく今回は、お腹のクビレとお尻をたくさん撮ってもらう予定だったので、筋トレとかでお尻を鍛えてヒップアップしました。

―――映像の方、DVDやブルーレイのみどころポイントはどうですか？

神楽坂 ブルーレイの特典の中に白いアイスを食べているシーンがあって、それは映像ならではの楽しみ方ができるのかなと思ってます。あと、飴を舐めてるシーンもあります。

―――手ブラも頑張っているみたいですね。

神楽坂 そうですね、手ブラのシーンとかもあってギリギリまで攻めてます。

―――写真集はグラビア的に一つの目標を達成した感じですかね？ 今後の目標はありますか？



神楽坂 そうですね。あとは、今までもグラビアは結構やってきたんですけど、まだ南の島で撮ったことがなくて、グラビアでの次の目標は南の島で撮影することです。

―――ラウンドガールの方はいかがですか？

神楽坂 今年2年目をやらせてもらっているので、去年（2025年）よりももっともっと、"KNOCK OUT"を広められるように頑張ろうと思ってます。

―――お知らせできる情報などはありますか？

神楽坂 "KNOCK OUT"のラウンドガールの方でも出演しているので、そちらも応援してくれるとうれしいです。あと、変わらず撮影会もたくさん出て行こうと思いますので、今度はそちらでゆっくりみんなとお会いできたらうれしいです。

＊ ＊ ＊

ということで、"KNOCK OUT"のラウンドガールとしても活躍している神楽坂茜サン。念願の1st写真集のイベントでした。

実は直前に開催されていた別イベントが押して、神楽坂サンの水着での取材が難しい状況だったのですが、無理にお願いして着替もしていただき、慌ただしい中で取材にご対応いただきありがたかったです。

それにしても7作目にして海が初めてというのは驚きでした。紙の写真集とDVD・ブルーレイを連動で出せる新たなメーカーにも注目ですね。

取材・文・撮影／北川昌弘