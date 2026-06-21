氷の池に2時間半沈んだ8歳の子どもが体温7℃・心停止状態から生還、医師らは「人命救助の限界を大きく更新した」と報告

氷の池に2時間半沈んだ8歳の子どもが体温7℃・心停止状態から生還、医師らは「人命救助の限界を大きく更新した」と報告