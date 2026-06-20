6月13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催された国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」のグランドセレモニーに、アンバサダーとしてレッドカーペットの先陣を切って登場したのは、中島健人だ。グレーのスーツ姿を見せた瞬間、会場には黄色い歓声が響き渡った。

イベントを訪れた観客はこう振り返る。

「会場には、マスコミエリアや招待客向けの観覧エリアのほかに、一般観覧エリアも設けられていました。一般席からはかなり見えづらかったのですが、それでも隙間から中島さんの姿が見えるたびに『ケンティ!』という声があちこちから上がっていました。さわやかな笑顔で手を振る姿は、さすがトップアイドルだと感じました。Fujii KazeさんやHANAさん、米津玄師さんなど人気アーティストが次々と登場しましたが、そのなかでも中島さんへの歓声はひときわ大きかった印象です」

2025年に創設されたこのアワードで、中島は前年にレッドカーペットアンバサダーを務めており、2026年はイベント全体のアンバサダーとして、2年連続で抜擢された。当日は、公式インタビュアーとして出演アーティストへの取材も担当。華やかなセレモニーを盛り上げる“イベントの顔”として重要な役割を担っていた。

「中島さんは、アーティストとしての知名度はもちろん、俳優やタレントとしての経験も豊富です。コメント力やコミュニケーション能力が高く、インタビュアー役も安心して任せられます。実際、この日もアーティストたちと自然なやり取りを見せていました」（イベント関係者）

そんな中島は2024年にSexy Zone（現timelesz）を卒業して以来、ソロアーティストとしての躍進が止まらない。

「2026年の2月から全国ツアー『“IDOL1ST 中島健人”LIVE TOUR 2026』を開催し、7月まで10都市27公演rを続けています。さらに、8月からは初のアジアツアーも控えており、国内外でファン層を広げています。会場に集まったファンの熱量を見ても、アイドル時代からの支持に加え、ソロアーティストとして新たなファンを獲得していることがうかがえますね」（芸能担当記者）

さすがの人気だ。