北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦で日本代表と対戦するチュニジア代表は１８日、ベースキャンプ地のモンテレイでのトレーニングを完全非公開で実施した。

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“ルナールのカーテン”が発動した。ルナール新監督は、就任３日目の練習を報道陣シャットアウトの完全非公開で実施した。取材対応も行われなかった。指揮官が「日本？ よく知っているよ」と語る森保ジャパンを想定し、より戦術的なトレーニングを実施したとみられる。

ナッシュビルでキャンプを張る森保ジャパンが冒頭１５分間を公開した練習を行うなど、トレーニングのウォーミングアップ部分を取材陣に公開するのが通例だが、ルナール監督はそれすらも許さず完全シャットアウト。負ければ１次リーグ突破が絶望的となる日本戦へ、集中力を高めた。

初戦でスウェーデンに１―５で大敗したチュニジアは、電撃的な監督交代に踏み切り、守備組織の構築に定評のあるルナール監督を招へいした。指揮官はサウジアラビア代表監督時代に森保ジャパンと３度対戦経験があり、直近でも２５年３月にＷ杯予選で対戦している。

チュニジアはアフリカ予選全１０試合で無失点を記録するなど、守備のチームカラーを元来持つチームだけに、守備面での“原点回帰”を図ってくることになりそうだ。