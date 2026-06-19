床で寝ていたわたあめちゃんのところへやって来たかと思うと、突然起こしにかかったしらたきちゃん。その容赦のない起こし方やわたあめちゃんの反応が可愛すぎると、大きな反響を呼びました。

「されるがままのわんわんも、気が済んでどっかいくにゃんにゃんもかわいすぎる」と話題となり、32万回以上再生されています。

【動画：床で寝ていた子犬→子猫が近づいていって…思わずニヤける『容赦ない起こし方』】

しらたきちゃんの容赦のない起こし方とは？

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『モフまる日記【YouTube】』へ投稿された、ポメラニアンの「わたあめちゃん」とミヌエットの「しらたきちゃん」の様子です。この日わたあめちゃんは床で寝ていたのだそう。

すると、そこへやってきたしらたきちゃんが、突然わたあめちゃんに覆いかぶさったのだとか。その強引な起こし方にわたあめちゃんは目を覚ましたものの、まだ寝ぼけているのかぼんやりとしらたきちゃんを見るばかりでした。

何が起こったのか分からない様子のわたあめちゃん

その後もしらたきちゃんはわたあめちゃんにちょっかいを出しますが、ずっとキョトン顔のわたあめちゃん。その様子に遊べそうにないと判断したのか、それとも起こせたことで満足したのか、しらたきちゃんは離れていってしまいました。

取り残されたわたあめちゃんは、飼い主さんを見たりしらたきちゃんを見たりしながら、一体何が起こったのか考えている様子。でも、突然起こされたためまだ眠り足りないのか、あくびが出るばかりだったのだとか。

同じポーズのモフモフな2匹が可愛い

やがて睡魔に負けたのか、再び横になるとウトウトし始めたわたあめちゃん。しらたきちゃんはどうなのかと見てみると、少し離れたところの床の上に、わたあめちゃんと同じ姿勢で横になっていたといいます。

そんなわたあめちゃんとしらたきちゃんの様子に、「無料で見られてるんですね、すごい」と大感激の飼い主さん。「可愛い」が止まらないのも納得な2匹の仲睦まじい姿を、これからも楽しみにしています。

この投稿へは「起こすだけ起こして起きたら自分は寝に行くの、猫すぎて面白い可愛い」「にゃんにゃんとわんわん幸せ空間すぎる」「何が起こったか分かってないようなお顔が可愛すぎる」「キョトン顔のわんわん笑」など、愛らしさ満載の2匹に魅了された視聴者から、たくさんのコメントと3万件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『モフまる日記【YouTube】』では、ミヌエットの「しらたきちゃん」・ポメラニアンの「わたあめちゃん」というふわふわな毛並みがとても可愛いモフまるズの成長記録や、飼い主さんとの楽しい日常の様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「モフまる日記【YouTube】」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。