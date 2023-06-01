「チーズは料理に華やかさやおいしさを加え、単体でもおやつ・おつまみとして楽しめます。食卓に彩りを与える素晴らしい食材です」と話す六甲バターの上村亮太さん＝神戸市

QBBブランドで知られる家庭用チーズ大手の六甲バターが昨年3月に発売した「ひとくちチーズデザート あまおう苺」が好評だ。発売約半年で出荷数は100万袋を突破。商品開発を担当した六甲バターの上村亮太（うえむら・りょうた）さんにヒットの秘密を聞いた。（共同通信＝出井隆裕記者）

「福岡県産イチゴ『あまおう』の果汁を使った濃厚ですっきりした甘いソースを、もっちりクリームチーズ生地で包みました。2層仕立てによって1粒でそれぞれの味と食感が楽しめます」

六甲バターは市場にない商品を目指して2021年にチーズソースとチーズ生地を組み合わせた「包み」シリーズを発売。「当時の商品は『おつまみ系』でしたが、社内外から『デザート系』を求める声が高まり今回の商品の開発を始めました」

果物は事前の消費者調査で人気が高く、親しみやすいイチゴを選んだ。「品種は甘みと酸味のバランスに優れ、濃厚で乳製品との相性がよいという理由で『あまおう』にしました」

2層仕立ての食感と機械での作りやすさの両立に心を砕いた。「生地は軟らかくすると食感もよくなりますが、機械では作りにくくなります。それが両立できる点を探すのに苦労しました」

5個入りで希望小売価格は313円。「当社はチーズデザート市場でトップシェアです。口溶けのよさ、いろいろな素材との組み合わせにこだわり、おいしさを最大限追求した商品を出しています」。植村さんは徳島市出身、32歳。