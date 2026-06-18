「チャンスが活かせない無能な人は田舎帰った方がいい」東京の家賃が高い本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「田端大学 投資学部」にて、「家賃が高い東京に住むメリットは？」と題した動画が公開された。動画では、家賃が高い東京に住み続ける意味について、「チャンスが活かせない無能な人は田舎帰った方がいい」と厳しい言葉を交えながら、独自の都市論と経済観を展開している。



「東京に住む利点って何があるんですか？」。そんな素朴な疑問に対して、動画は明確な答えを提示する。東京という都市最大のメリットについて、「家賃が高い以上にお給料とかお金を稼げるチャンスがあります」と断言。豊富なビジネスチャンスや高収入を得る機会が集中している環境を鑑みれば、「ぶっちゃけ家賃なんて安いもんだと思う」と語り、家賃の高さは機会への投資に過ぎないという認識を示した。



一方で、その環境を享受できない層に対しては、「チャンスが活かせない無能な人は田舎帰った方がいい」と辛辣な言葉を投げかける。さらに、東京の家賃が高水準である理由について、「無能な人を地方に追い出すため」であるという独自の説を展開。能力に見合わない生活をする必要はないとし、「無理して痩せ我慢して無能は住まなくていいんだよ」と切り捨てた。家賃が高いという事実そのものが一種のフィルターとして機能しているとし、「この高い家賃を気持ちよく涼しい顔で払える人だけ来てくださいっていうことなので」と、都市が求める条件を明確にした。



動画の終盤では、環境が個人の収入に与える影響の大きさについて言及。「働く場所で給料が決まる」と指摘し、アメリカの書籍の事例を紹介した。「デトロイトの大卒よりシリコンバレーの高卒の方が確か良い給料をもらっているんじゃないっけ」と語り、個人の学歴以上に、どこに身を置くかが経済的な結果を左右するという現実を提示して動画を締めくくった。