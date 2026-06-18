おばたのお兄さん、38歳迎え決意新た「自分史上最高の…」
お笑い芸人・おばたのお兄さんが17日までにオフィシャルブログを更新。38歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族やファンに祝福された様子とともに今後の抱負をつづった。
14日、おばたは「おばたの38歳お兄さんの抱負！」と題してブログを更新すると、「前日６月５日に38歳になりました！」と報告。おばたのイラストや「おばたのお兄さん 生誕38周年年」といったメッセージが描かれた特製バースデーケーキを前に笑顔を見せる姿を公開。
続けて「38歳かよ！もう40じゃん。しじゅーー」とユーモアを交えて年齢について触れ、「NiziUみたいにイッチャッタので、不合格です」と自らツッコみも。
誕生日当日は、妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーと２歳の長男からサプライズで祝福されたことや誕生日翌日には、「オバターズ」と呼ぶ“ファンクラブ的な方々”との誕生日会が開催されたことも報告。公開された集合ショットからは楽しい雰囲気が伝わってくる。
最後は「そんな一連をYouTubeで公開しております！ぜひ見てください」と呼びかけるとともに、「今年も、自分史上最高の自分になるために、自分更新のために頑張ります！！ 引き続き宜しくお願いしまーきのっ」と38歳の抱負を宣言し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「今ちょうどYouTube見ていたところ」「改めてお誕生日おめでとうございます」「体に気をつけてお仕事頑張って下さいね!!」「最高の一年になりますように」 などの声が寄せられている。
おばたと山崎アナは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。
14日、おばたは「おばたの38歳お兄さんの抱負！」と題してブログを更新すると、「前日６月５日に38歳になりました！」と報告。おばたのイラストや「おばたのお兄さん 生誕38周年年」といったメッセージが描かれた特製バースデーケーキを前に笑顔を見せる姿を公開。
誕生日当日は、妻でフジテレビの山崎夕貴アナウンサーと２歳の長男からサプライズで祝福されたことや誕生日翌日には、「オバターズ」と呼ぶ“ファンクラブ的な方々”との誕生日会が開催されたことも報告。公開された集合ショットからは楽しい雰囲気が伝わってくる。
最後は「そんな一連をYouTubeで公開しております！ぜひ見てください」と呼びかけるとともに、「今年も、自分史上最高の自分になるために、自分更新のために頑張ります！！ 引き続き宜しくお願いしまーきのっ」と38歳の抱負を宣言し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「今ちょうどYouTube見ていたところ」「改めてお誕生日おめでとうございます」「体に気をつけてお仕事頑張って下さいね!!」「最高の一年になりますように」 などの声が寄せられている。
おばたと山崎アナは2018年３月30日に結婚を発表。2023年８月27日には第１子となる長男が誕生している。