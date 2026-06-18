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「外国人労働者は不要」円安でもベトナム・ネパール人が日本へ殺到する異常事態と利権構造の闇

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外時事クリエイターの僕氏が自身のYouTubeチャンネルで「【外国人犯罪】ベトナム・ネパール人が日本へ殺到🇯🇵日本政府の利権構造を解説‼︎外国人労働者急増の裏側【治安悪化が経済を破壊】」を公開した。動画では、円安にもかかわらずベトナム人やネパール人が日本に急増している背景と、それを後押しする日本政府の利権構造、そして治安悪化への強い懸念について語っている。



動画の冒頭で僕氏は、日本国内でベトナム人労働者やネパール料理店が急速に増加している現状に触れた。その理由は、少子化で定員割れする大学や人材不足の企業を延命させるために、政府が補助金を出し、留学生や技能実習生という名目で外国人を積極的に受け入れているからだと指摘。送り出し機関や仲介業者が利益を得る「利権」として機能している実態を暴いた。



さらに僕氏は、円安の影響で優秀な人材は韓国やオーストラリアなど条件の良い国へ流出していると説明。その結果、日本には母国を良くしようという意欲の薄い「残りカスみたいなやつ」が流入していると語った。国籍別検挙人員の割合を示すデータなどを提示しながら、ベトナム人の検挙率が突出している点や、ネパールの人口の約1%に相当する約30万人が日本に在住している異様さを強調した。欧州での移民受け入れによる治安悪化や、移民二世が社会に統合できずギャング化する問題を引き合いに出し、日本も同じ道を辿ると断言。「無自覚売国奴が日本を壊している」と強い言葉で批判した。



最後に僕氏は、企業が安易に低賃金の外国人労働力に依存することで、日本人の賃金上昇が妨げられると指摘。「外国人労働者は不要」と断じ、自動化や省力化を進めるべきだと提言した。日本の社会全体としては大きなマイナスになっているという現状に対し、国民一人ひとりが問題意識を持ち、地方選挙などを通じて声を上げていく必要があると視聴者に強く訴えかけて動画を締めくくった。