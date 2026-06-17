◇W杯北中米大会1次リーグJ組 アルゼンチン3―0アルジェリア（2026年6月16日 カンザスシティ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグJ組の第1戦が16日（日本時間17日）に行われ、大会連覇を狙うアルゼンチン（FIFAランク1位）はFWリオネル・メッシの記録尽くめの活躍で、アルジェリア（同28位）を3―0で一蹴した。

前半17分に豪快なミドルで先制点を叩き出すと、後半15分にはこぼれ球にいち早く反応。GKの逆を突く技あり弾を流し込んだ。そして同31分には少し後ろにそれた横パスをピタリと打ちやすい位置にトラップする高い技術を見せて左足シュート。自身初のW杯ハットトリックで圧巻ショーを締めくくった。

W杯史上初となる6大会連続出場の偉業を達成した一戦は、アルゼンチン代表通算200試合目の出場。その節目で、FWミロスラフ・クローゼ（ドイツ）が持つ歴代最多16得点に並んだ。さらに38歳358日でのハットトリックはポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドの33歳130日を抜いて最年長記録となった。

アルジェリアは元フランス代表MFジネディーヌ・ジダン氏を実父に持つGKルカ・ジダンがW杯初出場。父がスタンド観戦する前で勝利を届けられなかった。