あいのり・桃、新居でGの洗礼受け悲鳴＆一時パニックに
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が16日までにオフィシャルブログを更新。引っ越して間もない新居で起きた“害虫騒動”についてつづり、ファンに害虫対策を呼びかけた。
桃は５月25日に更新したブログにて、約２年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。その後は、新居で生活の様子や家族・友人らが遊びに来た様子なども明かしている。
14日、「ゾッッッッッとした話。一軒家って…こわい。」と題してブログを更新すると、「大変なことがおきました」と切り出し、両親や姉家族が自宅を訪れる前に片付けをしていた際の出来事を報告。
５歳の長男“たろ”君から「ママ！大きな虫さんがいる！！」と声をかけられた桃は、「ま、さ、か…？！」と思いながら駆け付けたところ、「そのまさかだった…」とコメント。 新居に害虫が現れたことについて「え…？！まだ引っ越して３週間も経ってないのよ…？！」「それなのに、Gの洗礼うけるの…早すぎない…？？」「これが、一軒家か…。笑」と驚きをあらわに。
桃によると、害虫は玄関付近を歩いていたといい、偶然届いたばかりの荷物の上をよじ登っていたという。その荷物の中身こそが害虫対策グッズだったそうで、「肝心の害虫対策グッズでした…！」 「皮肉…。笑」「１歩遅かった…！」と苦笑。
害虫の駆除は夫の“しょうくん”が担当したといい、「あたかも自分がやった感じだけど、もちろんしょうくんがやってくれた。笑」「はぁーーーーーードキドキした」と ユーモアを交えて説明。「しょうくんが選りすぐり虫対策グッズを買ってくれたんだけど、ラインナップはこんな感じです！！」と害虫対策として用意した複数の商品も紹介。
さらに「本当にこわい話は、ここから」と切り出し、その後、夫が家の周囲に害虫対策スプレーを散布したところ、家族を駅まで迎えに行き、自宅に帰った時に「なんと…玄関の前 でGが裏っ返しになってて、瀕死状態」だったという。
桃は「ゴミ袋に捨てたGが逃げ出したのか…？！」と一時パニックになったものの、「どうやら、このスプレーの威力が凄すぎて…たまたまうちに近づいただけだったのに、瀕死状態に なったGだったのかも…！！」と推測。害虫対策スプレーの効果に驚いた様子を見せた。
しかし一方で、「そんな高確率で入ってこようとするGが居ることに、ゾッッッッッっとするね」と本音も吐露。「あぁ、最悪だ…。寝室に出たら…寝れなくなる笑」と不安を 明かしながら、「みんなの害虫対策も教えてーーー！！！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「何やってもきます、彼らは！！！！」「梅雨時期になるとG出ますよね…」「じーとGがややこしや笑」「侵入経路を塞いでもらってます！」「マンションとはやっぱり違うよね〜！！」 「ブラックキャップ一択」「ダンボール箱を放置するのも、ダメです」などの様々なコメントが寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうくんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。
桃は５月25日に更新したブログにて、約２年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。その後は、新居で生活の様子や家族・友人らが遊びに来た様子なども明かしている。
５歳の長男“たろ”君から「ママ！大きな虫さんがいる！！」と声をかけられた桃は、「ま、さ、か…？！」と思いながら駆け付けたところ、「そのまさかだった…」とコメント。 新居に害虫が現れたことについて「え…？！まだ引っ越して３週間も経ってないのよ…？！」「それなのに、Gの洗礼うけるの…早すぎない…？？」「これが、一軒家か…。笑」と驚きをあらわに。
桃によると、害虫は玄関付近を歩いていたといい、偶然届いたばかりの荷物の上をよじ登っていたという。その荷物の中身こそが害虫対策グッズだったそうで、「肝心の害虫対策グッズでした…！」 「皮肉…。笑」「１歩遅かった…！」と苦笑。
害虫の駆除は夫の“しょうくん”が担当したといい、「あたかも自分がやった感じだけど、もちろんしょうくんがやってくれた。笑」「はぁーーーーーードキドキした」と ユーモアを交えて説明。「しょうくんが選りすぐり虫対策グッズを買ってくれたんだけど、ラインナップはこんな感じです！！」と害虫対策として用意した複数の商品も紹介。
さらに「本当にこわい話は、ここから」と切り出し、その後、夫が家の周囲に害虫対策スプレーを散布したところ、家族を駅まで迎えに行き、自宅に帰った時に「なんと…玄関の前 でGが裏っ返しになってて、瀕死状態」だったという。
桃は「ゴミ袋に捨てたGが逃げ出したのか…？！」と一時パニックになったものの、「どうやら、このスプレーの威力が凄すぎて…たまたまうちに近づいただけだったのに、瀕死状態に なったGだったのかも…！！」と推測。害虫対策スプレーの効果に驚いた様子を見せた。
しかし一方で、「そんな高確率で入ってこようとするGが居ることに、ゾッッッッッっとするね」と本音も吐露。「あぁ、最悪だ…。寝室に出たら…寝れなくなる笑」と不安を 明かしながら、「みんなの害虫対策も教えてーーー！！！」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「何やってもきます、彼らは！！！！」「梅雨時期になるとG出ますよね…」「じーとGがややこしや笑」「侵入経路を塞いでもらってます！」「マンションとはやっぱり違うよね〜！！」 「ブラックキャップ一択」「ダンボール箱を放置するのも、ダメです」などの様々なコメントが寄せられている。
桃は、2009年２月７日からアメブロを開設。2018年には「BLOG of the year 2018」優秀賞を受賞。アパレルブランドやコスメ商品をプロデュースするなど、幅広く活躍。2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうくんと交際をスタートさせ、2020年に再婚。 2021年５月５日に第１子長男、2022年５月５日に第２子次男が誕生。現在２児のママで育児奮闘中。