嵐、「サクラ咲ケ」「GUTS !」が自身8・9作目の累積再生数1億回突破【オリコンランキング】
嵐の「サクラ咲ケ」と「GUTS !」が、6月17日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。
【動画】嵐「サクラ咲ケ」「GUTS !」ミュージックビデオ
2005年にCDシングルとしてリリースされた「サクラ咲ケ」は週間再生数171万2364回を記録し、累積再生数は1億117万4313回となり、累積再生数1億回を突破した。
メンバー・二宮和也が主演を務めた『弱くても勝てます 〜青志先生とへっぽこ高校球児の野望〜』（日本テレビ系）の主題歌として起用された「GUTS !」は、週間再生数3,00万1126回を記録し、累積再生数は1億43万9984回となり、累積再生数1億回を突破。
これで嵐は、通算で9作が累積再生数1億回を突破【※】した。
【※】嵐の累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「Love so sweet」「Happiness」「カイト」「One Love」「Monster」「A・RA・SHI」「Turning Up」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞
【動画】嵐「サクラ咲ケ」「GUTS !」ミュージックビデオ
2005年にCDシングルとしてリリースされた「サクラ咲ケ」は週間再生数171万2364回を記録し、累積再生数は1億117万4313回となり、累積再生数1億回を突破した。
メンバー・二宮和也が主演を務めた『弱くても勝てます 〜青志先生とへっぽこ高校球児の野望〜』（日本テレビ系）の主題歌として起用された「GUTS !」は、週間再生数3,00万1126回を記録し、累積再生数は1億43万9984回となり、累積再生数1億回を突破。
【※】嵐の累積再生数1億回突破ほか作品※達成順／「Love so sweet」「Happiness」「カイト」「One Love」「Monster」「A・RA・SHI」「Turning Up」
「週間ストリーミングランキング」は「2018年12月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2026年6月22日付：集計期間：2026年6月8日〜14日）＞