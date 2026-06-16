　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7619(　　7590)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7427(　　7427)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　4132(　　4132)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　40(　　　40)
　　　　　 　 　 9月限　　　139367(　139367)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　4214(　　4214)
　　　　　 　 　12月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5853(　　5853)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　2716(　　2716)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 106(　　 106)
　　　　　 　 　 9月限　　　 69631(　 69631)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 192(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 680(　　 680)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　 157(　　 157)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4353(　　4353)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 248(　　 215)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1842(　　1822)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 1(　　　 1)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3569(　　3517)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 916(　　 912)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1549(　　1549)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　95(　　　95)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 9月限　　　　1886(　　1886)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 472(　　 196)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1192(　　1192)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2491(　　2467)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3606(　　3606)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　7451(　　7451)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　2131(　　2131)
　　　　　 　 　 9月限　　　 61311(　 61311)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 107(　　 107)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 442(　　 442)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 593(　　 593)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 443(　　 357)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 340(　　 340)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　35(　　　35)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　75(　　　75)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　57(　　　57)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　15(　　　15)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース