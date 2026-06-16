外国証券 先物取引高情報まとめ（6月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7619( 7590)
12月限 7( 7)
TOPIX先物 9月限 7427( 7427)
日経225ミニ 7月限 4132( 4132)
8月限 40( 40)
9月限 139367( 139367)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4214( 4214)
12月限 15( 15)
TOPIX先物 9月限 5853( 5853)
日経225ミニ 7月限 2716( 2716)
8月限 106( 106)
9月限 69631( 69631)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 192( 0)
TOPIX先物 9月限 680( 680)
日経225ミニ 7月限 157( 157)
9月限 4353( 4353)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 248( 215)
TOPIX先物 9月限 1842( 1822)
日経225ミニ 7月限 1( 1)
8月限 1( 1)
9月限 3569( 3517)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 916( 912)
TOPIX先物 9月限 1549( 1549)
日経225ミニ 7月限 95( 95)
8月限 14( 14)
9月限 1886( 1886)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 472( 196)
TOPIX先物 9月限 1192( 1192)
日経225ミニ 9月限 2491( 2467)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3606( 3606)
TOPIX先物 9月限 7451( 7451)
日経225ミニ 7月限 2131( 2131)
9月限 61311( 61311)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 107( 107)
TOPIX先物 9月限 442( 442)
日経225ミニ 9月限 593( 593)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 443( 357)
TOPIX先物 9月限 340( 340)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 35( 35)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 75( 75)
日経225ミニ 7月限 57( 57)
8月限 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7619( 7590)
12月限 7( 7)
TOPIX先物 9月限 7427( 7427)
日経225ミニ 7月限 4132( 4132)
8月限 40( 40)
9月限 139367( 139367)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 4214( 4214)
12月限 15( 15)
TOPIX先物 9月限 5853( 5853)
日経225ミニ 7月限 2716( 2716)
8月限 106( 106)
9月限 69631( 69631)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 192( 0)
TOPIX先物 9月限 680( 680)
日経225ミニ 7月限 157( 157)
9月限 4353( 4353)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 248( 215)
TOPIX先物 9月限 1842( 1822)
日経225ミニ 7月限 1( 1)
8月限 1( 1)
9月限 3569( 3517)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 916( 912)
TOPIX先物 9月限 1549( 1549)
日経225ミニ 7月限 95( 95)
8月限 14( 14)
9月限 1886( 1886)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 472( 196)
TOPIX先物 9月限 1192( 1192)
日経225ミニ 9月限 2491( 2467)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3606( 3606)
TOPIX先物 9月限 7451( 7451)
日経225ミニ 7月限 2131( 2131)
9月限 61311( 61311)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 107( 107)
TOPIX先物 9月限 442( 442)
日経225ミニ 9月限 593( 593)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 443( 357)
TOPIX先物 9月限 340( 340)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 35( 35)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 75( 75)
日経225ミニ 7月限 57( 57)
8月限 15( 15)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース