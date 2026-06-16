嵐が活動終了し、STARTO ENTERTAINMENTを退所した大野智（45）。ラストツアーの真っただ中に大野が“密会”していたあの場所は、ひっそりと姿を消していたーー。

2020年の活動休止以来、約5年ぶりとなる表舞台に立っていた大野は4月、『週刊文春』で元恋人との密会が報じられた。

「記事によると大野さんはラストツアー中、東京都内の飲食店の女将であるA子さんと逢瀬を重ねていたといいます。A子さんは、実は10年ほど前に大野さんとの熱愛が報じられた元女優。ラストツアーの合間を縫って、2人はA子さんの飲食店や大野さんの自宅でたびたび会っていたそうです。

ただ、『文春』の取材に対しA子さんは“恋愛関係とかも一切ない”とし、大野さんの自宅に行ったのも“友人らと複数人で飲んでいるだけ”と明かしていました」（スポーツ紙記者）

“恋愛関係はない”とはいえ、昔馴染みのA子さんとのひと時は大野の心を潤したことだろう。しかし……。

「A子さんの店は、5月22日をもって突如閉店したのです。お店のInstagramアカウントも消えていました。本格派の料理が評判だったのですが……。あまりにも突然すぎます」（A子さんの知人）

いっぽうの大野自身はというと、嵐が活動終了して新たな日々を歩み出している。

「STARTO社を退所するとかねて発表していたため芸能界とは距離を置くものと思われていましたが、芸能活動を継続する意向であると一部で報じられました。元ジュニアで親友でもある町田慎吾さん（45）とともにステージに立つ計画があるともいいます。表舞台に立つ仕事はマイペースに続けていくのでしょう。

また嵐のラストライブ後は、生活の拠点を置く宮古島に再び戻るかと思いきや、『女性セブン』がDOMOTOの堂本剛さん（47）やSixTONESのジェシーさん（30）と飲み歩く姿を報じており、まだしばらくは東京にいるようですね」（前出・スポーツ紙記者）

世間が嵐ロスに嘆くなか、2人はそれぞれ人生のターニングポイントを迎えていたーー。