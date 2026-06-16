１６日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０９．３２ポイント（１．２５％）安の２４５３３．３５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１０．６５ポイント（１．３２％）安の８２６５．０９ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１３３７億２８９０万香港ドルに縮小している（１５日前場は１５９１億１２０万香港ドル）。

投資家心理が悪化する流れ。中国経済の先行き不安が強まっている。取引時間中に公表された中国の月次経済統計は、総じて弱い内容だった。５月の小売売上高は前年同月比０．６％減と、２０２２年１２月以来、３年５カ月ぶりのマイナス成長。１〜５月の不動産開発投資は１６．２％減と、予想以上に縮小した。指数は下げ幅を徐々に広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国中堅デベロッパーの龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が６．５％安、アルミ加工の中国宏橋集団（１３７８／ＨＫ）が６．３％安、ゴールドジュエリー販売の老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）が６．２％安と下げが目立った。

セクター別では、消費が安い。老鋪黄金のほか、レストランの九毛九国際ＨＤ（９９２２／ＨＫ）が６．０％、冷凍食品の安井食品集団（２６４８／ＨＫ）とスポーツ用品の李寧（２３３１／ＨＫ）がそろって５．０％、酒造の華潤ビールＨＤ（２９１／ＨＫ）が４．５％、機能性飲料の東鵬飲料（集団）（９９８０／ＨＫ）が４．４％、ハイパーマーケットの高キン零售（６８０８／ＨＫ）が３．６％、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が３．４％ずつ下落した。

中国の不動産セクターも急落。龍湖のほか、旭輝（８８４／ＨＫ）が６．１％安、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が４．８％安、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が３．８％安で引けた。

医薬セクターもさえない。三生製薬（１５３０／ＨＫ）が５．０％安、四環医薬ＨＤ集団（４６０／ＨＫ）が４．３％安、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が４．１％安、艾美疫苗（６６６０／ＨＫ）が２．１％安で前場取引を終えた。

本土マーケットは小幅ながら３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．０６％高の４０９８．８５ポイントで前場取引を終了した。ハイテクが高い。素材、証券、インフラ関連に一角なども買われた。半面、エネルギーは安い。消費、不動産、自動車、医薬、銀行・保険も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）