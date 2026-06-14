嵐ラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」最終公演の様子が日本語・外国語字幕対応で6月15日まで見逃し配信中。

2026年5月31日に東京ドームで嵐のラストコンサートツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 『We are ARASHI』」の最終公演が開催され、当日は生配信も実施され大きな盛り上がりをみせました。

26年半という年月をかけ、日本中を笑顔にしてきたアイドルグループ・嵐。『We are ARASHI』のセットリストには嵐を特別追ってきたわけではないという人々が観ても、つい口ずさんでしまうような名曲たちが並び「ほとんどの曲が聴けばわかる！」「青春が蘇る」「ファンでなくても楽しめる」と話題に。

また、各楽曲の発売当時の振り付けでパフォーマンスを披露したり、嵐ならではの豪華なステージセットでも視聴者を魅了しました。

生配信でもメンバーカラーに分かれたセリフ字幕がリアルタイムで表示された『We are ARASHI』ですが、見逃し配信では「英語・繫体中文・韓国語・タイ語」それぞれのMC字幕版を公開！

国民的アイドル・嵐が作り出す最高のエンタメ空間、そして歴史的な時間を再び、他の言語でも楽しんでみては？

また、ライブ前に1時間半にわたり流れた過去のMVやライブ映像を組み合わせた特別映像も同時に配信中。国立競技場で披露された「movin’ on」（『ARASHI 10-11 TOUR “Scene”〜君と僕の見ている風景〜』より）など、こちらも魅力的な映像が多数盛り込まれているのでぜひ一緒に楽しんでください。

見逃し配信は6月15日22時まで購入可能、6月15日23：59まで視聴可能。※ライブ本編は3時間超えなのでご注意を。

さらに、今回のBlu-ray＆DVDがファミクラストア オンライン限定商品として予約受付中、嵐のデビュー記念日の2026年11月3日に発売予定です。

ファンクラブ会員以外も購入可能な通常版は2027年3月31日(水)まで購入申込み可能です。

『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』

LIVE Blu-ray＆DVD

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＜購入申込み期間＞

嵐FC会員限定盤 ：2026/6/15(月)23:59まで

通常盤：2027/3/31(水)23:59まで

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