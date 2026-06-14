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「意外と知らない」リストカットの本当の理由。自己否定が強い子どもを立ち直らせる「無条件の愛」とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」にて「【相談事例】自己否定が強い子どもを立ち直らせる関わり方」と題した動画を公開した。動画では、自己否定が強くリストカットをしてしまう子どもへの対応について、「安心できる家庭作り」が最も重要であると解説している。



視聴者から寄せられた「中1から不登校で自己否定が強く、リストカットをしている高3の娘に何ができるか」という切実な相談に対し、道山氏はまずリストカットの背景にある心理を説明した。



道山氏は、子どもがリストカットをする理由は「生きる実感」を味わう目的があると指摘する。強いストレスや不安が蓄積し、心が苦しくなった際に、痛みを感じることで自分がまだ生きていると実感し、一瞬だけでも苦しみから解放されるための手段になっていると語った。



そのため、親が取るべき最優先の対応は「否定をしないこと」だと強調する。「本当に限界で、なんとか生きるためにやっている」という状況で自傷行為を否定すれば、さらなる自己否定を生んでしまう。学校に行けないことやリストカットそのものを頭ごなしに否定するのではなく、子どもが好きな絵を描いていることを褒めたり、「痛かったよね」と痛みに寄り添い悲しみを共感するなど、「無条件の愛で接してあげる」ことの重要性を説いた。



親が過干渉をやめ、ありのままを受け入れることで家庭が安心できる空間になれば、自然と自己否定も和らぎ、リストカットの必要もなくなっていくという。心の状態が落ち着いてきた段階で、学校の先生や公認心理師など親以外の第三者との関わりを作り、少しずつ社会との繋がりを持たせていくことが、子どもの立ち直りを支える確実な一歩となると結論付けた。