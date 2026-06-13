この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「めちゃめちゃ可愛い」白点病の危機を乗り越えたライギョの稚魚、50日後の劇的変化に感動！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「ライギョの赤ちゃん育てて50日後の姿が…？！」と題した動画を公開しました。動画では、自宅前の水路で捕獲したライギョの稚魚を50日間飼育し、その成長の過程と困難を乗り越える様子が収められています。



動画の冒頭では、捕獲時からの成長をダイジェストで紹介。真っ黒だった稚魚は日を追うごとに色が変化し、ミジンコやブラインシュリンプを食べて少しずつ大きくなっていきます。しかし、本編となる飼育40日目、水槽内に白点病が蔓延するピンチに直面。白点病は魚の体に白い寄生虫が付着する病気であり、放置すれば衰弱してしまう危険な状態でした。



事態を重く見た投稿者は、水温を30度に保ちつつ、魚病薬を水槽に投入して薬浴を開始します。稚魚たちへの負担を考慮し、容器を使って薬を少しずつ慎重に入れていきました。その結果、薬浴から2日後には体表の白い点が目立たなくなり、魚たちは元気に泳ぐ様子を見せます。



そして迎えた飼育50日目。白点病を無事に克服した稚魚たちは、メダカほどのサイズに成長しました。さらに、特徴的であるヘビのような模様が現れ、その姿に「見事にライギョになりましたよ本当に」と喜びの声を上げています。一方、動画の後半では屋外のタライで育てている個体も紹介され、エサの違いによって室内飼育の個体よりも成長が遅れていることが明かされました。



小さな命が困難を乗り越え、ライギョ本来の美しい模様を現すまでの過程は、生命の逞しさと飼育の奥深さを伝える記録となっています。