巨人の竹丸は8回途中3失点で5敗目を喫した

敗れても、強烈なインパクトを残した。巨人は12日、ベルーナドームで西武に0-3で敗れた。先発したドラフト1位・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）は7回2/3を投げ、4安打3失点（自責点1）で5敗目を喫した。それでも12奪三振の内容に、対戦した西武の立花義家打撃コーチは左腕の投球術に脱帽した。

「何が何なんだか、分かりにくいんだよ。球種が」

三振を喫してベンチに戻る選手が首をかしげる。「ボールがなかなか“来ない”ってみんな言っていた。スライダーは大きく横に曲がったり、ちょっと抜いたような感じがあったり。それで同じような球速でフォークが来たり」。立花コーチが説明する。

「それでマックスで152キロくらいくる。緩い球、緩い球、ドーンと強い球が来るからまったく合わない。（3三振の平沢）大河なんかそれでやられましたよね。思っているよりも速い、思っているより曲がる」

さらに幻惑させられた理由に「投球フォームが全部まったく同じなんだよね」と苦笑。「だいたい、球種によって少し違いはあるものなんだけど、彼はまったく変わらない。だから厄介なんですよ。パ・リーグにはいないタイプのピッチャーだね。さすがドラフト1位だよ」。リーグが違うことに少しホッとしたようだった。

強敵の竹丸だったが、試合は西武先発の高橋光成投手が仁王立ち。巨人打線を寄せ付けない7回1安打無失点の投球で勝利。パ・リーグ首位の勢いを見せつけた。（湯浅大 / Dai Yuasa）