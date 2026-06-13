上沼恵美子、8年前に離婚決意…細木かおりさんの占い結果に「バッチリ！その通り」
タレントの上沼恵美子（71）が出演するテレビ大阪『上沼恵美子を沼らせたい』第3弾が20日午後7時54分から、関西ローカルで放送される。
【番組カット】”大豪邸”細木数子邸で懐かしいアルバムを見る上沼恵美子ら
70歳を過ぎた上沼恵美子は知らないことだらけ…そんな上沼がこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（＝沼り人）のオススメプレゼンを通して、沼っていく様子を紹介する。
第3回目の今回は上沼が約20年ぶりに京都・嵐山へ。ブラックマヨネーズの小杉竜一と共に『行列のできる大人気グルメ』を堪能する。そして、親交のあった細木数子さんが晩年を過ごした広さ700坪、20億円の大豪邸を訪問。後継者である細木かおりさんと話題のドラマ『地獄に堕ちるわよ』の裏話トーク、細木さんとの逸話を語る。さらに、上沼の本気の悩み「離婚した方が良いか？」をかおりさんが占う。
「私ね、かおりさん。8年別居してるんです」と切り出した上沼が8年前に弁護士も呼んで離婚に向けて進めようとしたことを吐露。現在の夫婦関係について相談した。かおりさんが上沼や夫の性格を分析し答えると、上沼は「あーーっ!!」と大声をあげて納得した様子を見せる。
収録後、取材に応じた上沼は、かおりさんの占いが「バッチリ！その通りでした」と的中したことに驚き。「よかった。細木（数子）先生を継いでくれてはる。すーっとしました！心の便秘が治りました」と満足げな様子を見せた。小杉が「それいらないです」と上沼の独特の表現にツッコんでいた。
【番組カット】”大豪邸”細木数子邸で懐かしいアルバムを見る上沼恵美子ら
70歳を過ぎた上沼恵美子は知らないことだらけ…そんな上沼がこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（＝沼り人）のオススメプレゼンを通して、沼っていく様子を紹介する。
第3回目の今回は上沼が約20年ぶりに京都・嵐山へ。ブラックマヨネーズの小杉竜一と共に『行列のできる大人気グルメ』を堪能する。そして、親交のあった細木数子さんが晩年を過ごした広さ700坪、20億円の大豪邸を訪問。後継者である細木かおりさんと話題のドラマ『地獄に堕ちるわよ』の裏話トーク、細木さんとの逸話を語る。さらに、上沼の本気の悩み「離婚した方が良いか？」をかおりさんが占う。
収録後、取材に応じた上沼は、かおりさんの占いが「バッチリ！その通りでした」と的中したことに驚き。「よかった。細木（数子）先生を継いでくれてはる。すーっとしました！心の便秘が治りました」と満足げな様子を見せた。小杉が「それいらないです」と上沼の独特の表現にツッコんでいた。