電話やSNSなどを利用して現金などをだまし取る特殊詐欺について、山形県内のことしの被害額が、過去最悪となった去年を上回るペースとなっていることが分かりました。



警察によりますと、去年（2025年）1年間の特殊詐欺は175件発生し、被害額はおよそ10億8000万円となり、おととし（2024年）から2年連続で過去最悪を更新しました。

このうち、オレオレ詐欺や預貯金詐欺などの被害がおよそ5億3000万円、SNS型投資やロマンス詐欺の被害がおよそ5億5000万円でした。

ことしは5月末までに84件の詐欺が確認され、被害額は5億6000万円近くに上っています。認知件数・被害額ともに去年（2025年）の1.5倍のペースで推移しています。

一方、検挙状況では、去年検挙された18人のうち、20代から30代の若年層が半分を占めました。犯行に及んだルートとしては知人やSNSを介した闇バイトがおよそ7割でした。

県警は、特殊詐欺の被害に遭わないために、県警のホームページやSNSで発信している情報を見て、犯行の手口を学んでほしいとしています。