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6月12日（金）配信分―

皆さ～ん、こんちょちょらー！

6月になりましたー！今月は“信楽×ぽん太”でお送りしております。

今月のペアも色々とネタが盛り上がっておりまして、

シガーは恥ずかしい事になったり、ぽん太は秀ノ山親方と食事をしたりと

バラエティーなネタをお届けしてます！

現在配信中の“ちょちょらのブンカ”を是非チェックしてみてください！

前回のメルマガで、ちょちょら組本公演が翌日にあるとお知らせさせていただき

今月最後の週は4人でお届けしていて、本公演について触れてはいるのですが？？？こちらも是非チェックしてみてください！

さてさて、ちょちょら組の次回本公演の日程が決定してます☆

「ちょちょら組#29」が9月6日（日）に開催です！

会場は、梶原いろは亭になります。

予約など詳しくは、ちょちょら組のX(旧Twitter)「@chochora_gumi」

をチェックしてください！

らくごのブンカの配信情報は、

らくごのブンカのX(旧Twitter)「@rakugo_joqr」でも

チェックしてくださ～い！