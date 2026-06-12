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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【エアコン不要?!】放射冷却で家が自然と冷える新築戸建てを内見！」を紹介した。金沢にあるこの新築戸建ては、エネルギーを使わずにデザインだけで室温を下げるという「放射冷却」の原理を取り入れており、その驚きの仕組みに迫っている。



動画では、オーナー自身が30年ほど研究を重ね、特許を取得したという「放射冷却室」が登場。一見すると黒いポールが立つ不思議な空間だが、このポールは温度センサーとして機能し、室温を細かく計測している。天井の断熱扉を開けるとサンルームのようなトップライトが現れ、ここから室内の熱を赤外線として空間へ放射することで、部屋全体を冷やす仕組みだという。冬の時期は断熱扉を塞いで室温を保つ構造になっており、季節に応じた温度調整が可能となっている。



建物の外側に回ると、放射冷却室の窓にあたる部分にステンレスの鏡面仕上げが施されているのが確認できる。これにより、外からの赤外線入射を防ぎつつ、室内から放射された赤外線を反射して空へ逃がす役割を果たしている。実際に計測されたモニターのデータでは、外気温よりも約4度も室温が低く保たれており、ゆっくり不動産も「マジかいな」と驚きを隠せない様子を見せた。



室内には放射冷却の実験を行うための「研究室」のほか、2階には白を基調とした開放的な居住空間が広がっている。メンテナンスフリーを目指して雨樋をなくした外観や、レバーの向きで開き方が変わるYKK AP製の斬新な窓、さらには断熱扉の収納場所を覗く床下の点検口など、家全体にオリジナリティあふれるアイデアが詰め込まれている。



オーナーの探求心が生み出した、エネルギーを使わずにデザインだけで室温をコントロールするという驚きの発想。電気代が高騰する現代において、自然の力を賢く利用する「放射冷却」という新たなアプローチは、これからの環境に配慮した住まいづくりに大きなヒントを与えてくれそうだ。