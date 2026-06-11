次回『STAR』にきゃりー、コブクロ、櫻坂46ら出演！NiziU・MAKOとMAYAがSTARナビゲーターに

6月18日放送のフジテレビ『STAR』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

きゃりーぱみゅぱみゅ「キミに100パーセント」

コブクロ「Starry Smile Story」

櫻坂46「What’s “KAZOKU”?」

DEAN FUJIOKA「LOVED ONE」

NiziU「SWEET NONFICTION」

WATWING「Present」

※アーティスト名五十音順

■メジャーデビュー25周年、コブクロが登場

今年、メジャーデビュー25周年を迎えた音楽デュオ、コブクロが登場。7月22日にリリースする、36枚目シングル「霞日和／Starry Smile Story」から「Starry Smile Story」を披露する。コブクロならではの心温まる歌声とハーモニーに注目だ。

■きゃりーぱみゅぱみゅが時空を超えて大バズり中の曲をお届け

きゃりーぱみゅぱみゅが2013年に発売した楽曲「キミに100パーセント」が、中高生の間でジワジワと人気が再燃。TikTokの音楽チャートに3月中旬から11週連続でランクイン。SNS総再生回数はこれまでに46億回を突破し13年の時を超えてバイラルヒット中だ。

今回は、世代を超えて再び大きな注目を集めているこの曲を、スペシャルパフォーマンスする。

■2週連続登場の櫻坂46が最新曲を披露

先週の放送に続き、櫻坂46が2週連続で登場！女性アイドルグループ初＆グループ最大規模の新国立競技場単独公演を成功させた櫻坂46が、6月10日にリリースされたばかりの15thシングルより「What’s “KAZOKU”?」を披露。6月8日22時にMVが公開され、注目を集める話題曲のパフォーマンスをお見逃しなく。

■ドーム公演真っただ中のNiziUが『STAR』単独初登場

2度目のドーム公演中のNiziUが、映画『恋わずらいのエリー』（2024年）の主題歌「SWEET NONFICTION」をパフォーマンス。

さらにリーダー・MAKOとMAYAがSTARナビゲーターに就任。MCの上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）とともにアーティストとトークを繰り広げる。

■DEAN FUJIOKAは自身主演のドラマ主題歌をパフォーマンス

DEAN FUJIOKAはは、自身が主演を務める連続ドラマ『LOVED ONE』の主題歌「Loved One」を歌唱。DEAN FUJIOKAの魅力あふれるパフォーマンスに期待が高まる。

■木南晴夏と高杉真宙がスタジオに登場！ドラマ主題歌を歌うWATWINGを応援

今年リリースしたアルバムではメンバー全員が楽曲プロデュースに参加し、クリエイティブ面でも才能を発揮。それぞれがドラマや舞台、バラエティ番組などでも活躍する多彩な才能を持つWATWING。

今回は、木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』の主題歌に起用されている「Present」を情感豊かに歌い上げる。

そして、スタジオには主演の木南晴夏と共演の高杉真宙が登場。WATWINGのパフォーマンスを熱く応援する。

■番組情報

フジテレビ『STAR』

06/18（木）19:00～20:00

MC：上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）

出演者：木南晴夏、きゃりーぱみゅぱみゅ、コブクロ、櫻坂46、高杉真宙、DEAN FUJIOKA、NiziU、WATWING（五十音順）

■関連リンク

『STAR』番組サイト

https://www.fujitv.co.jp/star/