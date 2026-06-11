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東京の都心から電車を使って名古屋ひとり旅に行ってきました！

名物がたくさんある名古屋で“茶色い美味しいもの”を中心に食べ飲み歩きしてきました！



名古屋駅に到着し、早速地下鉄で郊外の住宅街へ。地元で愛される手打ちうどん店で、名古屋屈指の濃厚味噌煮込みうどんを堪能。グツグツ煮えたスープにコシのある麺、ボリュームたっぷりのえび天やかしわ。最後はおじや風にして〆。夜はヲタ活を。

翌日は老舗のうなぎ専門店で極上ひつまぶしで昼飲み開始。香ばしい鰻をそのまま、薬味をのせて、最後はもちろんお茶漬けで〆。そのままの足で八丁味噌たっぷりの唯一無二の味噌カツをビールと一緒に。一度サウナの聖地で休憩し、夜は味噌おでんと熱燗で飲み歩き再開。栄駅の改札すぐ近くの大衆食堂で名物えびカツとビール、名古屋駅近くの大衆酒場でどて煮とチューハイを楽しみ終了。



味噌煮込みうどん、ひつまぶし、味噌カツ、どて煮など、茶色い名古屋めしを食べ尽くした名古屋ひとり旅です。名古屋に遊びに行こうと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください！