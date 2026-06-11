この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

東京の都心から電車を使って名古屋ひとり旅に行ってきました！
名物がたくさんある名古屋で“茶色い美味しいもの”を中心に食べ飲み歩きしてきました！

名古屋駅に到着し、早速地下鉄で郊外の住宅街へ。地元で愛される手打ちうどん店で、名古屋屈指の濃厚味噌煮込みうどんを堪能。グツグツ煮えたスープにコシのある麺、ボリュームたっぷりのえび天やかしわ。最後はおじや風にして〆。夜はヲタ活を。
翌日は老舗のうなぎ専門店で極上ひつまぶしで昼飲み開始。香ばしい鰻をそのまま、薬味をのせて、最後はもちろんお茶漬けで〆。そのままの足で八丁味噌たっぷりの唯一無二の味噌カツをビールと一緒に。一度サウナの聖地で休憩し、夜は味噌おでんと熱燗で飲み歩き再開。栄駅の改札すぐ近くの大衆食堂で名物えびカツとビール、名古屋駅近くの大衆酒場でどて煮とチューハイを楽しみ終了。

味噌煮込みうどん、ひつまぶし、味噌カツ、どて煮など、茶色い名古屋めしを食べ尽くした名古屋ひとり旅です。名古屋に遊びに行こうと思っている方は、ぜひ参考にしてみてください！

YouTubeの動画内容

03:32

1967年創業「手打 まことや」で絶品味噌煮込みうどん
13:20

ひつまぶしの元祖ともいわれる名店「いば昇」
18:14

「とんかつ とん八」で味わう大人気メニューの味噌とんかつ定食
22:11

10日間仕込んだ大根が絶品「どて焼き 島正」
26:06

老舗大衆食堂「酒津屋 中店」の名物えびカツで一杯

関連記事

「最長22時間滞在」山奥の秘境宿で絶景露天風呂と美食を堪能する大人旅

「最長22時間滞在」山奥の秘境宿で絶景露天風呂と美食を堪能する大人旅

 真似したい山梨旅！絶景サウナとローカル飯を大満喫する至福の2泊3日

真似したい山梨旅！絶景サウナとローカル飯を大満喫する至福の2泊3日

 宮崎ひとり旅！極上寿司やチキン南蛮を堪能・絶景のリゾートホテルを満喫

宮崎ひとり旅！極上寿司やチキン南蛮を堪能・絶景のリゾートホテルを満喫
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

瓶ビール班長の旅ログ_icon

瓶ビール班長の旅ログ

YouTube チャンネル登録者数 3.39万人 71 本の動画
温泉、旅館、美味しいもの、お酒が大好きで年に数回各地を旅しており、おすすめしたい宿や居酒屋を中心に動画にしてお届けしています。だいたい月2〜4本ペースで更新しています。みなさまの楽しい旅の参考に少しでもなれれば幸いです！
youtube.com/channel/UC873ykBkc2HTM249SN9byUg YouTube