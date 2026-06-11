プロ野球阪神・藤川球児監督（45）の退場を巡り、虎党から同情する声が上がっている。

虎党から大ブーイングで球場は異様な雰囲気に

阪神は2026年6月10日、みずほPayPayドームでソフトバンクと対戦し、2−6で敗れた。

試合は、阪神が2回に2点を入れリードするも、5回に先発・大竹耕太郎投手（30）が、近藤健介外野手（32）にソロ本塁打を浴び、逆転された。

7回には、3番手・及川雅貴投手（25）が、ソフトバンク打線につかまり3点を失った。阪神打線は3回以降沈黙し、得点できなかった。

藤川監督が退場処分を受けたのは7回の攻撃だ。1死1塁の場面で、1塁走者・熊谷敬宥内野手（30）が盗塁を試みた。微妙なタイミングだったが、判定はアウト。藤川監督はすかさずリクエストを要求するも、リプレー検証の結果、判定は覆らなかった。

納得のいかない藤川監督は、ベンチを飛び出して審判に抗議した。この行為が、異議申し立てに該当するとして、退場処分となった。

スポーツ紙の報道によると、藤川監督の退場に対して、虎党から大ブーイングが巻き起こり、球場は異様な雰囲気に包まれたという。

「藤川監督のあの姿を見て選手も何か感じてくれよ」

インターネットでは、藤川監督関連のワードがトレンド入りし、大きな話題となった。

SNSでは「藤川監督のあの姿を見て選手も何か感じてくれよ」「あのビデオを見たらセーフでしたから藤川監督が言いたくなるのは無理ないです」「藤川監督のベンチ殴った熱さは岡田監督を思い出してちょっと感動した」「藤川監督がブチギレるのもやむない」などの声が上がった。

セ・パ交流戦首位のソフトバンクに逆転負け。阪神、巨人、ヤクルトの3強が、しのぎを削るリーグ戦では、この日の敗戦で首位陥落し、巨人が首位に浮上した。

スポーツ紙によると、藤川監督は試合後、退場処分を受けたシーンについて「冷静ではありました。審判の方に侮辱であるとか、そういうつもりは一切ない」と説明したという。