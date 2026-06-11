味の素<2802.T>＝急反騰、一気に５０００円台回復。前日まで７営業日続落で約６５０円ほど水準を切り下げ、中期波動の分水嶺である７５日移動平均線も小幅ながら割り込み下値リスクを意識させたが、きょうは動きを一変させ大陽線で切り返してきた。同社が製造する半導体パッケージ基板用絶縁材料（高性能ビルドアップフィルム＝ＡＢＦ）は、同社ならではのアミノ酸製造技術及びそこから派生した有機化学・配合技術を駆使したもので、独占的サプライヤーとして世界の注目を浴びている。前日に半導体受託生産世界最大手のＴＳＭＣ＜TSM＞の５月の月次売上高が発表されたが、前年同月比３０％増で同月としては過去最高水準に達した。主要顧客であるエヌビディア＜NVDA＞の先端半導体製造受託が絶好調で収益を押し上げているが、これを受けてきょうの東京市場ではＴＳＭＣと業績連動性が高いキオクシアホールディングス<285A.T>やイビデン<4062.T>などに買いが向かった。イビデンは味の素のＡＢＦを使って最先端パッケージ基板を製造するという不可分の関係性があり、味の素の株価も強く刺激される格好となっている。



リミックスポイント<3825.T>＝ストップ高。きょう午前９時５５分ごろ、未定としていた２７年３月期の連結業績予想を発表した。売上高予想は４８７億７７００万～５６１億１２００万円（前期比２．７～３．２倍）、営業損益予想は６７億２３００万～１４０億５８００万円の黒字（前期は５４億７７００万円の赤字）とした。各損益は３期ぶりの黒字転換を計画しており、材料視した買いが集まっている。グループが保有する契約数が順調に推移しているエネルギー事業や、市場環境が中長期的に拡大基調にある蓄電ソリューション事業が業績を押し上げるほか、デジタルアセットマネジメント事業の黒字転換を見込む。中東情勢の緊迫化などから売上高及び売上原価に与える影響を合理的に見積もることが困難だったため、従来は業績予想を未定としていたものの、足もとの資源価格及び電力市場価格の推移やグループの保有契約数の動向などから、一定の前提条件を置くことが可能だと判断した。



カラダノート<4014.T>＝カイ気配。１０日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）単独決算で、売上高７億３１００万円（前年同期比３２．０％減）、営業利益１億４６００万円（前年同期６５００万円の赤字）、最終利益１億４６００万円（同７３００万円の赤字）と黒字転換したことが好感されている。選択と集中により売上高は減少したものの、ライフイベント領域の拡張を加速させた結果、ファミリーデータ会員数が３４４万人（前年同期比１３．５％増）と順調に拡大したことや、住友生命との協業強化が奏功し黒字転換した。なお、２６年７月期通期業績予想は、売上高１０億５５００万円（前期比１６．９％減）、営業利益２億４４００万円（前期３４００万円の赤字）、最終利益２億４３００万円（同６９００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。また、同時に株主優待制度を再開すると発表しており、これも好材料視されている。



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出所：MINKABU PRESS