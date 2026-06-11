国際スケート連盟（ＩＳＵ）は１０日にスペインで総会を開催し、選手への賞金と加盟団体への財政支援を大幅に増額すると発表した。

金載烈会長が加盟団体への報告の中で提示した提案に基づき、代表者によって承認。スケート競技の将来的な発展に直接投資するのが主な狙いだという。

ＩＳＵは「今後２シーズンで全てのスケート競技種目における賞金総額が２倍以上に増加するとともに、加盟団体の渡航費の援助額も大幅に増加する。これは、ＩＳＵが好調な財務実績による利益を、スケート競技とその関係者に直接再投資するという決意を反映したものである」と説明。賞金は２０２５年〜２６年シーズンの５４０万ドル（約８億６０００万円）から２６〜２７年シーズンは倍増し、２７〜２８年シーズンには１２００万ドル（約１９億円）に達する見込みだ。

金載烈会長は「私たちの活動の中心はアスリートたちです」と強調。その上で「賞金を倍以上に増額するという今回の提案は、彼らの功績を称え、スケートの未来に直接投資するという私たちの決意を反映したものです。また、加盟団体、アスリート、役員、パートナーの皆様が一体となって、このスポーツを強化し、新たな成長の機会を創出するために尽力してきた結果でもあります」とコメントした。

ＩＳＵ加盟団体への渡航費の補助金は２４０万ドル（約３億８０００万円）から４５０万ドル（約７億２０００万円）へと大幅に増加。世界中の連盟や選手が最高レベルの競技機会を継続的に得られるようにする。

また２８年春に中国・北京でフィギュア、スピード、ショートトラック、シンクロナイズドスケーティングの世界選手権を合同で初開催すると発表した。