ブランドUSAは、訪米旅行者向け情報プラットフォーム「Get Facts. Get Going.（正しい情報を得て、旅立とう）」に、旅行業界関係者向けの特設ページ「Get Facts. Get Going. ツールキットを追加した。

「Get Facts. Get Going.」は、ESTAやビザ・入国手続きなど訪米旅行に関する正確な情報を発信し、旅行者の不安軽減と訪米を後押しすることを目的とした一般消費者向けサイト。新設したツールキットページでは、旅行会社や航空会社、メディアなど業界関係者が旅行者を同サイトへ誘導する際に活用できるキャンペーンロゴ、30秒のプロモーション動画、クリエイティブガイドラインなどの素材を無償提供する。各素材のダウンロードには、ブランドUSAのデジタルアセットライブラリー「MediaValet」への登録と事前承認が必要となる。

推奨活用例として自社ウェブサイトでの訪米旅行情報の案内、FAQページでの入国関連情報の補足、SNSや電子メールマガジンでの情報発信、旅行相談・メディア対応時の参考資料などを挙げている。