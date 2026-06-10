芦田愛菜も大好きな味！8歳少女が伝授した“食中毒対策”の一工夫に「知らなかった！」

6月6日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』には、8歳にして自宅でさまざまな実験をする“細胞大好き博士ちゃん”程婉寧（ていえんね）ちゃんが登場。酷暑を“細胞レベル”で乗り切る、さまざまな新常識を教えてくれた。

婉寧ちゃんいわく暑い時期の弁当は、ちょっとした工夫をすることで食中毒を予防できるのだそう。それは、芦田愛菜、サンドウィッチマン、ゲストの阿部亮平（Snow Man）も大好きな味つけで…。

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食中毒予防の定番食材といえば、抗菌効果のある梅干し。婉寧ちゃんいわく、梅干しはご飯の上にそのまま入れるよりも、刻んで全体に散らしたほうがより効果的だという。抗菌効果は、ショウガやニンニク、ワサビなどにもあるが、これらはクセが強いため、料理の幅が狭くなってしまうことが難点だ。

そこで婉寧ちゃんのおすすめは“カレー味”にすること。「カレー粉の中（のターメリック）にクルクミンという成分が入っていて、細菌が増えるのを防いでくれます！」とのことで、ターメリックライスにしたり、野菜炒めに入れたり、カレー味のからあげにしたり、幅広く使えるのがポイントだという。

実験によると、普通のからあげには菌が300個もあり、6時間経過すると5000個に増加。一方、カレー味のからあげは、6時間後でも菌がほぼ300個のままだった。この結果に阿部や芦田は、「こんなに増えちゃうんだ！」「知らなかった！」と驚いていた。